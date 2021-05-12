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≡ Отменить последний звонок в школах предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41508
Отменить последний звонок в школах предложили в Казахстане
Отправлено: 12.05.21 - 16:39
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Как отметила Жулдыз Сулейменова, с 28 мая 2021 года начинается итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов. По ее словам, больше 400 тысяч только учащихся будут подвержены высокому риску заражения COVID-19.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
290
Re: Отменить последний звонок в школах предложили в Казахстане
Отправлено: 12.05.21 - 16:39
#1
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Цитата:
Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова предложила отменить итоговую аттестацию и последний звонок для учеников выпускных классов казахстанских школ

Источник:

Какая молодец татупед,ой ,депутат.Давайте, отберите все у детей,на выходе получите плюющих на родину элементов.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
327
Re: Отменить последний звонок в школах предложили в Казахстане
Отправлено: 12.05.21 - 19:44
#2
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Цитата:
Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова

Источник:


По моему этот депутат от безделья мается!
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