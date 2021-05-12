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≡ Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41508
Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
Отправлено: 12.05.21 - 19:05
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Как пояснили в областном филиале госкорпорации «Правительство для граждан», причина в том, что сейчас на специализированном автодроме нет грузового автомобиля. Ориентировочно сдача практического экзамена на категорию «С» возобновится в июне.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21825
Re: Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили...
Отправлено: 12.05.21 - 19:05
#1
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Дожились. Грузовиков нету... :lol: ;-)
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
327
Re: Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили...
Отправлено: 12.05.21 - 19:40
#2
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Цитата:
drakon:
Дожились. Грузовиков нету...

Как раз таки грузовиков много!Написано же-"Траспортные услуги оказывает подрядчик, который определяется согласно законодательства о государственных закупках. На данный момент проходит процедура рассмотрения заявок потенциальных поставщиков."
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