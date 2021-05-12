Цитата:
alex_60:
вот так надо. ///10 мая 2021 года. Президент России Владимир Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Это даже лучше чем троллинг
Это правда))
Цитата:
Маркс:
Какой народ смеётся? Люди дождя? Люди эха? Народ как раз уже вовсю потешается над никчемными либеральными тусовками, несущими тошную бредятину и не предлагающими ничего нового и позитивного, могущие только критиковать и беспочвенно обвинять власть
Тоесть на форуме у нас засилие либералов которое беспочвенно власть обвиняет в каждой ветке? Или у нас обвиняют справедливо а там как-то не так? Или может и там и там народ такой? Цитата:
Маркс:
А народ уже давно насмотрелся на негодных зеленских и пашинянов и не хочет опять ввергать страну в пропасть пьяного слабовластия и щедрого разбазаривания государственных ресурсов.
Пьяного нет
Есть трезвое и щедрое разбазаривание
Что хуже ?
Цитата:
Маркс:
Да попробовал как-то давно смотреть в интернете либеральные передачи украинских каналов, когда они ещё на русском вешали. Не помню, сколько выдержал, но для себя уяснил, что для их просмотра нужно иметь специальный мозг, который умеет сопоставлять несопоставимые вещи вопреки всякой логике и здравому смыслу.
Причем тут НТВ 90ых и Украина?
Цитата:
maxsaf:
Тексты говеные, но каков спрос, такие и предложения
Засчитано)