Отправлено: - 12:40

abaika95:

Была бы справка от психологов что он девиантный то не получил бы оружие

Цитата:Пацан 19 лет покупает дорогущий дробовик и ни у кого не возникло вопросов? Так там всех надо бы проверить, не только его.