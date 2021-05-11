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При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
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