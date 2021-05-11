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≡ При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41506
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 15:43
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После задержания Ильназ Г. раскрыл свои мотивы в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов. Он заявил полицейским, что ненавидит всех и хотел, чтобы все узнали, что он бог. При этом подчеркнул, что устроил атаку на школу в одиночку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10314
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 12.05.21 - 12:40
#30
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Цитата:
abaika95:
Была бы справка от психологов что он девиантный то не получил бы оружие

Пацан 19 лет покупает дорогущий дробовик и ни у кого не возникло вопросов? Так там всех надо бы проверить, не только его.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10314
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 12.05.21 - 12:49
#31
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Цитата:
abaika95:
Была бы справка

На самодельное взрывное устройство справка не выдавалась. Не купил бы ружье - сделал бы 10 бомб вместо одной. Дело видимо не в справках, а в том, как его отношение к людям сформировалось, какие ценности, какие кумиры, авторитеты.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
197
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 12.05.21 - 16:54
#32
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Цитата:
Сабыр:
Танки посреди столицы гоняем,а детей не можем защитить.. Кошмар.

Порядочный человек по этому поводу либо выразил бы соболезнования, либо промолчал бы. А Вы выкладываете эту мерзость
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
197
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 12.05.21 - 16:57
#33
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Цитата:
Сабыр:
На охрану себя любимого тратим бюджет в 380млн Р в год,а в школе сидит б. Клава и пропускает всех подряд.

Спекулировать на трагедии - все, на что вы способны
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