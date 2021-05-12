Контроль над оборотом оружия ужесточить нетрудно. Но если человек решил убивать, то способ найдет в любом случае. А вот другой вопрос, гораздо более важный, обычно из виду упускается. Что творится в голове у вчерашних детей, которые способны сделать такое со своими ровесниками? Читать новость
Почему сходят с ума? Что делать, чтобы это предотвратить?
Что удивляться-то теперь? Вот оно тлетворное влияние запада, которому приоткрыли калитку, а он вынес двери.
У детей своя иерархия, свои лидеры и отверженные, свои ритуалы. Дети жестоки./quote] Это было всегда. Но если в союзе существовали мораль, цензура, детские и молодежные организации, направляющие, контролирующие юные поколения. А когда все похерили, как пережиток прошлого, не устраивающий новую власть, продавшуюся западу, то благодарите ..сами знаете кого.
Мне кажется пора вводить паспорт здоровья с указанием не только физических показателей, но и психических. На моем опыте будучи продавцом, таксистом насмотрелся на людей, которые действительно имеют проблемы. Думаю, люди должны всегда иметь такой паспорт при себе и предъявлять по первому требованию, надо и по цвету тоже определиться.
Дети-наше будущее, самый что ни на есть стратегический вклад в него. Пора задуматься и понять, что настало время к каждой школе приписать полицейского для несения охранной деятельности и обеспечения правопорядка. Образовательные учреждения не охраняются никак, старички на вахте не в счет. А то, значит, эти бесчисленные акунамататы и прочие непонятные заведения охраняются как крепости, им надо...снимайте охрану с них, отправляйте в школы. Акунамататы и прочие пусть общаются с благодарным электоратом смелее и активнее
Щас много на ТВ разных программ идет. Видео, фото с места трагедии на которые без слез невозможно смотреть. Это страшно. У нас у всех есть дети. Одно фото мне не понятно. То где этот тип лежит с голым торсом в камере. Важный такой, типа авторитет криминальный. Непонятно почему до сих пор ему ребра не сломали? Ну есть же спецы в органах которые могут сделать так что б он кровью плевался и под себя ходил.
Виталя, все будет. А пока его одного держать опасно, мало ли чего удумает. Пока будут камеры с матёрыми зверями, которые женщин как объект ухаживаний вообще ни разу не рассматривают, все с него спросят. А потом, те развалины личности, что ещё останутся, доедут до Черного дельфина, где остатки размажет о бетон система. Умалять будет о смерти.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать