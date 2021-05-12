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≡ Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41506
Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 14:30
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Вот уже более полугода моя семья проживает с неприятными соседями – в цоколе дома расположился караоке-бар «Baker street». Заведение работает до 04:00 утра ЕЖЕДНЕВНО. Шум от музыки, караоке – всё это стало составляющей жизни моих самых близких людей.
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§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
52
Re: Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 14:30
#1
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"Почему пофигизм и наглость руководства клуба лишает моих самых родных людей полноценного сна и отдыха?" Да потому что не аким области и его свита проживает там. Ну можно ещё генерала мвд поселить, вот тогда будет тихо. А так меняйте место жительства, законы работают и не работают только для власть имущих! А об совести и прочих чувствах в нашем обществе говорить безполезно.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2098
Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 15:31
#2
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Доступ к щитовой в подъезде есть? Отрубайте им электричество, всякий раз как только музыка заорала. Очень эффективный метод. Или дрожжей с сахаром в унитаз киньте и смойте. Ночью остальные жильцы водой не пользуются, так что дрожжи в аккурат активируются в подвале в районе их санузла.

[Исправлено: юля елиссева, 12.05.2021 - 15:51]
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