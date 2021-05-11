Отправлено: - 22:16

ПолиграфЪ Боярышников:

Кого можно, а кого нельзя фотографировать и

ПолиграфЪ Боярышников:

снимать на камеру.

[Исправлено: Coopidon, 11.05.2021 - 22:22]

Цитата:Это, аргумент!Вот они ...уста Фемиды. В виде- видео от очередного блохера.Ютуб, тот ещё, источник информации..Но производит неизгладимое впечатлением на психически-неуравновешенных особей.Цитата:Камеру не снимают. В неё - содют!Такая большая тётя, а ютубуверит!