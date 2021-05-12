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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Ждем своего стрелка?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41506
Ержан ЕСИМХАНОВ: Ждем своего стрелка?
Отправлено: 12.05.21 - 12:59
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Контроль над оборотом оружия ужесточить нетрудно. Но если человек решил убивать, то способ найдет в любом случае. А вот другой вопрос, гораздо более важный, обычно из виду упускается. Что творится в голове у вчерашних детей, которые способны сделать такое со своими ровесниками?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7406
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Ждем своего стрелка?
Отправлено: 12.05.21 - 12:59
#1
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Цитата:
Ждем своего стрелка?

Наш "стрелок" был уже давно.Челахом зовут.

Цитата:
Почему сходят с ума? Что делать, чтобы это предотвратить?

Что удивляться-то теперь? Вот оно тлетворное влияние запада, которому приоткрыли калитку, а он вынес двери.

У детей своя иерархия, свои лидеры и отверженные, свои ритуалы. Дети жестоки./quote]
Это было всегда. Но если в союзе существовали мораль, цензура, детские и молодежные организации, направляющие, контролирующие юные поколения.
А когда все похерили, как пережиток прошлого, не устраивающий новую власть, продавшуюся западу, то благодарите ..сами знаете кого.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21821
Ержан ЕСИМХАНОВ: Ждем своего стрелка?
Отправлено: 12.05.21 - 13:14
#2
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Цитата:
yudjin:
Наш "стрелок" был уже давно.Челахом зовут.

Судя по "кавычкам", ты тоже не веришь,
в виновность Славы Челаха... :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4628
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Ждем своего стрелка?
Отправлено: 12.05.21 - 13:36
#3
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Мне кажется пора вводить паспорт здоровья с указанием не только физических показателей, но и психических. На моем опыте будучи продавцом, таксистом насмотрелся на людей, которые действительно имеют проблемы. Думаю, люди должны всегда иметь такой паспорт при себе и предъявлять по первому требованию, надо и по цвету тоже определиться.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4628
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Ждем своего стрелка?
Отправлено: 12.05.21 - 13:39
#4
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Активные люди склонные к дракам или громко ругаться им выдавать оранжево красные паспорта, а пассивные и обидчивые зеленные с синим отливом. Так хоть знать будешь как вести себя с такими людьми
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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1820
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Ждем своего стрелка?
Отправлено: 12.05.21 - 13:49
#5
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Дети-наше будущее, самый что ни на есть стратегический вклад в него. Пора задуматься и понять, что настало время к каждой школе приписать полицейского для несения охранной деятельности и обеспечения правопорядка. Образовательные учреждения не охраняются никак, старички на вахте не в счет. А то, значит, эти бесчисленные акунамататы и прочие непонятные заведения охраняются как крепости, им надо...снимайте охрану с них, отправляйте в школы. Акунамататы и прочие пусть общаются с благодарным электоратом смелее и активнее
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10234
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Ждем своего стрелка?
Отправлено: 12.05.21 - 14:13
#6
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Щас много на ТВ разных программ идет. Видео, фото с места трагедии на которые без слез невозможно смотреть. Это страшно. У нас у всех есть дети.
Одно фото мне не понятно. То где этот тип лежит с голым торсом в камере. Важный такой, типа авторитет криминальный. Непонятно почему до сих пор ему ребра не сломали? Ну есть же спецы в органах которые могут сделать так что б он кровью плевался и под себя ходил.
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Горожанин_kst
* Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1820
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Ждем своего стрелка?
Отправлено: 12.05.21 - 15:15
#7
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Цитата:
Vit:

Виталя, все будет. А пока его одного держать опасно, мало ли чего удумает. Пока будут камеры с матёрыми зверями, которые женщин как объект ухаживаний вообще ни разу не рассматривают, все с него спросят.
А потом, те развалины личности, что ещё останутся, доедут до Черного дельфина, где остатки размажет о бетон система. Умалять будет о смерти.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
290
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Ждем своего стрелка?
Отправлено: 12.05.21 - 16:45
#8
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Цитата:
что в России, что в Татарстане

Источник:

Несомненно,трагедия ужасная.
Но когда это перестал Татарстан, быть частью
России?
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