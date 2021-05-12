Re: Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз

Отправлено: - 14:30

"Почему пофигизм и наглость руководства клуба лишает моих самых родных людей полноценного сна и отдыха?" Да потому что не аким области и его свита проживает там. Ну можно ещё генерала мвд поселить, вот тогда будет тихо. А так меняйте место жительства, законы работают и не работают только для власть имущих! А об совести и прочих чувствах в нашем обществе говорить безполезно.