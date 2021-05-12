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≡ "Заразились 4 учителя и 4 ученика" - Почему перевели на дистанционку школу в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41504
"Заразились 4 учителя и 4 ученика" - Почему перевели на дистанционку школу в Костанае?
Отправлено: 12.05.21 - 13:41
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Как сообщили "НГ" в управлении санитарно-эпидемиологического контроля Костаная, 4 учителя старших классов сами обратились за медицинской помощью 5 мая. А сегодня стали известны результаты обследования контактировавших с учителями школьников.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
116
Re: "Заразились 4 учителя и 4 ученика" - Почему...
Отправлено: 12.05.21 - 13:41
#1
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указанные числа не корректные. В этой школе болеют и учителей и учеников значительно больше. 4 лежат в реанимации, остальные по общим палатам или на домашнем режиме.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
717
"Заразились 4 учителя и 4 ученика" - Почему перевели на дистанционку школу в Костанае?
Отправлено: 12.05.21 - 13:51
#2
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Цитата:
рихард:
указанные числа не корректные

Спасибо. Будем уточнять информацию
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