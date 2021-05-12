Re: Один реальный, два условных - Процесс по делу «Зернового...

Отправлено: - 13:47

А кто вернёт долги горемычным крестьянам, неужели опять Фемида ведёт себя беспомощной старушкой которая как в той же истории с колесом, толку что вынесли приговор, но денег никто не вернул. толку с того что чел сидит в тюрьме?