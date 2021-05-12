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≡ Один реальный, два условных - Процесс по делу «Зернового пула» завершился неожиданно мягко
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41504
Один реальный, два условных - Процесс по делу «Зернового пула» завершился неожиданно мягко
Отправлено: 12.05.21 - 13:47
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Все трое подсудимых свою вину полностью отрицали. Прокурор в прениях просил дать подсудимым от 5 до 10 лет лишения свободы. В частности, 10 лет лишения свободы государственный обвинитель запрашивал для Нурлана Тлеубаева. Но судья решил иначе.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4628
Re: Один реальный, два условных - Процесс по делу «Зернового...
Отправлено: 12.05.21 - 13:47
#1
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А кто вернёт долги горемычным крестьянам, неужели опять Фемида ведёт себя беспомощной старушкой которая как в той же истории с колесом, толку что вынесли приговор, но денег никто не вернул. толку с того что чел сидит в тюрьме?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4628
Re: Один реальный, два условных - Процесс по делу «Зернового...
Отправлено: 12.05.21 - 13:53
#2
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Есть подозрения, что судья очень мягкосердечный и добрый человек или довели его до такого состояния, судьи обычно строго себя ведут
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