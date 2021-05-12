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"Заразились 4 учителя и 4 ученика" - Почему перевели на дистанционку школу в Костанае?
"Заразились 4 учителя и 4 ученика" - Почему перевели на дистанционку школу в Костанае?
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