Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Ждем своего стрелка?

Отправлено: - 14:13

Щас много на ТВ разных программ идет. Видео, фото с места трагедии на которые без слез невозможно смотреть. Это страшно. У нас у всех есть дети.

Одно фото мне не понятно. То где этот тип лежит с голым торсом в камере. Важный такой, типа авторитет криминальный. Непонятно почему до сих пор ему ребра не сломали? Ну есть же спецы в органах которые могут сделать так что б он кровью плевался и под себя ходил.