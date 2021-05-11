Re: Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?

Отправлено: - 12:52

Брехня. не может такого быть у нас.

это только них. такое может быть.

ничем не подтверждено.

и не надо клеветать на наших людей,

что они вандалисты,

а акимат не работает.

у нас все хорошо,и все живут радостно.

правда ,как и везде, в семье не без урода,

некоторые злоупотребляют,а потом начинают

поливать грязью нашу прекрасную жизнь.