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≡ Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41504
Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Отправлено: 11.05.21 - 22:46
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Набережная районе КЖБИ по ул. Гашека стала отличным местом отдыха для костанайцев и гостей города. Но семейная вечерняя прогулка по набережной омрачилось видами актов бессмысленного вандализма и халатности обслуживающей организации.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7406
Re: Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Отправлено: 11.05.21 - 22:46
#1
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Ой, бай, в ВЧКушке проснулся дар блоХера?
А что ты удивляешься? По безалаберности, убогости и разрухе наши набережные наверное уже перегнали рязанские, воронежские и златоустские.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1026
Re: Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Отправлено: 11.05.21 - 23:00
#2
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Цитата:
Интересно, кто обслуживает парк на набережной в КЖБИ по ул. Гашека?

Думаю, что -Аким.
Но вам здесь, не Рязань!
Здесь у нас везде порядок. Нечего поливать грязью Костанай, сидя в Златоусте.
Наведите сначала в России порядок.
Вот спросите хоть у ВЧКашки, как все плохо в России.
Так что сидите, радуйтесь, и -угомонитесь.

Цитата:
Двери какого-то здания были настежь были открыты

Действительно, непорядок!
Предлагаю первым делом сначала заколотить досками дверь квартиры ВЧКашки. Вторым делом, заложить кирпичом. А третьими залить бетоном...
8-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1026
Re: Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Отправлено: 11.05.21 - 23:09
#3
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Цитата:
Но семейная вечерняя прогулка по набережной омрачилось 

Ага!
Знаем!
Вечерние -семейные прогулки. После которых остаются акты вандализма, сорванные двери и пустые пузырьки от боярышника.
Нужно проверить ВЧКашку на полиграфе. Потому что вор- первым кричит- лови вора. А на воре, как известно и шапка горит.
Это народные приметы.
А народ, врать не станет!
;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1026
Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Отправлено: 11.05.21 - 23:21
#4
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Цитата:
Набережная районе КЖБИ по ул. Гашека стала отличным местом отдыха для костанайцев и гостей города.

Это я считаю клевета и ложь!
Где доказательства!?
У нас правовое государство. Где фотофиксация? Где показания двух потерпевших, ой прошу прощения, понятых.
У нас действует презумпция невиновности.
Нету фото:-) нету дела!
Привлечь ВЧКашку за клевету на руководство и саботаж и отклонения от участия в субботниках.
Нужно каленым железом выживать недовольных нашим прижимом.
Если не нравится- никого не держим. Милости просим, собирайте чемодан - и Алга! Нах Фатерлянд в Фершампенуаз, я считаю...
Но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...
:-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11825
Re: Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Отправлено: 12.05.21 - 12:52
#5
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Брехня. не может такого быть у нас.
это только них. такое может быть.
ничем не подтверждено.
и не надо клеветать на наших людей,
что они вандалисты,
а акимат не работает.
у нас все хорошо,и все живут радостно.
правда ,как и везде, в семье не без урода,
некоторые злоупотребляют,а потом начинают
поливать грязью нашу прекрасную жизнь.
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