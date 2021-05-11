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≡ При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41501
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 15:43
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После задержания Ильназ Г. раскрыл свои мотивы в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов. Он заявил полицейским, что ненавидит всех и хотел, чтобы все узнали, что он бог. При этом подчеркнул, что устроил атаку на школу в одиночку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11824
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 19:53
#15
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Цитата:
Сабыр:
Молодец, Шура

Цитата:
Сабыр:
И ещё,шура,


кто такая Шура?
ты каналы не перепутал?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10312
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 20:07
#16
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Цитата:
urmas:
Там за спиной уши торчат, взрослого 41 летнего мужика. И что то мне подсказывает ,что он не иудей...

А мне что-то подсказывает, что за этого не иудея больше и не вспомнят, чтобы извиняться потом не пришлось :lol:
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
65
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 20:11
#17
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Цитата:
maxsaf:
А мне что-то подсказывает, что за этого не иудея больше и не вспомнят, чтобы извиняться потом не пришлось

Так процесс уже запущен.
То Вася , то не Вася.
Власти невыгодно,поэтому и подчищают ...
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
65
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 20:13
#18
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Цитата:
urmas:
Власти невыгодно,поэтому и подчищают ...

А Соловей потом споет, какую надо трель...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10312
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 20:21
#19
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Цитата:
urmas:
Власти невыгодно,поэтому и подчищают ...

Очень не выгодно, согласен. Во Франции бы уже красный уровень ввели, а в России просто в дурку упрячут
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
323
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 11.05.21 - 20:38
#20
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Цитата:
Сабыр:
На охрану себя любимого тратим бюджет в 380млн Р в год

Если бы такое случилось в Казахстане...или не дай бог в Костанае тут бы "про плаченные" гопака в вприсядку с бубном танцевали...
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1026
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 11.05.21 - 22:36
#21
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Цитата:
abaika95:
Ну видимо это парень в школе страдал от обыкновенной травли В таких случаях это 90% объяснения шутинга

Это меняет дело!
Он невыноват!
Понять и простить.
Вот если бы был какой-нибудь, Иван, вместо Ильдуса, то тогда бы надлежало осудить, выразить свое мнение насчёт упадка нравов в России во время правления Путина...
Как это банально предсказуемо.
Цитата:
abaika95:
Психолог,классный руководитель,соцпедагог,участковый инспектор все прошляпили потенциального маньяка

Родителей забыл- в первую очередь.
И, да!
Прошляпили не только его. Ещё Погремушку, ВЧКашку и ещё некоторых...
:oops:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1026
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 11.05.21 - 22:40
#22
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Цитата:
Сабыр:
Меня не сколько не удивит,что это сделано для закрытия телеграмма.

У вас видимо состояние :-) аффекта!
Цитата:
abaika95:
Явно сейчас в состоянии аффекта Матерится,орет,бред всякий несёт Накрутил себя перед атакой и ещё отойти не может

Цитата:
Сабыр:
болен ты. лечиться надо. Молодец, Шура,добавил. Учту.

Лечитесь...
:-(
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1026
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 11.05.21 - 22:44
#23
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Если бы такое случилось в Казахстане...или не дай бог в Костанае тут бы "про плаченные" гопака в вприсядку с бубном танцевали...

Ну это случилось :-) в России, поэтому эти ,,гопаки' пока пишут здесь бредятину вместо комментариев.
До гопака вприсядку с бубном комыса мало!

:oops:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7953
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 11.05.21 - 23:12
#24
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Цитата:
drakon:
абайка, а как твои клиенты? Никого не - прошляпил? Ты же днями, тут сидишь...

Ну вот а вечерами отслеживаю
Вроде все тихо
Все на месте
Заграничные тоже)Цитата:
maxsaf:
А что бы они интересно сделали если бы не прошляпили. Посадили бы его за мысли о теракте?

На учёт поставили если девиантный
Цитата:
urmas:
Да ладно... Маньяк, ага , как же ... Там за спиной уши торчат, взрослого 41 летнего мужика. И что то мне подсказывает ,что он не иудей..

Не думаю что радикалы исламисты
Они бы уже отчитались
И да маньяк выдавал себя за бога который идёт уничтожать биомусор
У вахабитов какие бы они не были фанатики никто не позволит олицетворять смертнику себя с богом
Да и на допросе он бы сразу выдал что-нибудь по теме
А так один бред нёс
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7953
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 11.05.21 - 23:17
#25
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Цитата:
maxsaf:
А мне что-то подсказывает, что за этого не иудея больше и не вспомнят, чтобы извиняться потом не пришлось

Перед кем и за что ?
Все 2000ые и иногда в 10ые в России радикалы исламисты совершали теракты
И никто нам перед кем ни извинялся
Цитата:
Coopidon:
Это меняет дело! Он невыноват! Понять и простить.

Нет
Это говорит о том что кроме него должны наказать кучу людей за такой промах
Главу ФСБ Казани в первую очередь
А то только и умеют последнее время трусы стирать оппозиционерам да шпили осматривать
Цитата:
Coopidon:
Родителей забыл- в первую очередь. И, да! Прошляпили не только его. Ещё Погремушку, ВЧКашку и ещё некоторых...

У него нет родителей судя по допросу
Тебя да прошляпили хорошо что сама призналась
Признаться в своих проблемах это уже положительно
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10312
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 23:31
#26
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Цитата:
abaika95:
На учёт поставили если девиантный

И чем бы это ему помешало? Справку же он как-то получил, а по ней и разрешение на ношение. Тем более что характеристику ему дают как тихий, спокойный.

Цитата:
abaika95:
Все 2000ые и иногда в 10ые в России радикалы исламисты совершали теракты И никто нам перед кем ни извинялся

Тогда еще моды не было на извинения))
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1026
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 23:36
#27
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Цитата:
abaika95:
Не думаю что радикалы исламисты Они бы уже отчитались

Может не успели ещё отчёт составить!
Вы такой вариант не рассматривали?
Или пока по инстанциям дойдёт, время знаете, бюрократия...
Цитата:
abaika95:
никто нам перед кем ни извинялся

А вдруг ФСБешники ему на горло наступили?
А поерпевши кричал что не может дышать!?
Цитата:
abaika95:
Нет Это говорит о том что кроме него должны наказать кучу людей за такой промах

А как же. Чтоб вы потом вопили о тирании Путина. О возвращении 37-38 годов.

Цитата:
abaika95:
Главу ФСБ Казани в первую очередь

А если он - татарин? Тюрок!?
И его наказать!?
;-)
Цитата:
abaika95:
него нет родителей судя по допросу

Судя по допросу, у него и мозгов- нету. Как и у
Цитата:
abaika95:
Тебя да прошляпили хорошо что сама призналась Признаться в своих проблемах это уже положительно

;-) ;-) :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
39
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 12.05.21 - 00:18
#28
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9 день пасхи 11 число.
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