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«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41501
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 20:26
Блогера из села Боровское, автора YouTube-канала «Азаттык Аланы» Даурена УКИНА будут судить по обвинению в неподчинении сотрудникам полиции и за то, что он пронес мобильный телефон в здание РОВД Мендыкаринского района.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 323
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 22:09
Цитата:
Кого можно, а кого нельзя фотографировать и снимать на камеру.
maxsaf:
Ссылку на нормативный акт плиз в студию
Ссылку на нормативный акт плиз в студию
Кого можно, а кого нельзя фотографировать и снимать на камеру.
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 22:16
Цитата:
Это, аргумент!
Вот они ...уста Фемиды. В виде- видео от очередного блохера.
Ютуб, тот ещё, источник информации..
Но производит неизгладимое впечатлением на психически-неуравновешенных особей.
Цитата:
Камеру не снимают. В неё - содют!
Такая большая тётя, а ютубу верит!
[Исправлено: Coopidon, 11.05.2021 - 22:22]
ПолиграфЪ Боярышников:
Кого можно, а кого нельзя фотографировать и
Кого можно, а кого нельзя фотографировать и
Это, аргумент!
Вот они ...уста Фемиды. В виде- видео от очередного блохера.
Ютуб, тот ещё, источник информации..
Но производит неизгладимое впечатлением на психически-неуравновешенных особей.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
снимать на камеру.
снимать на камеру.
Камеру не снимают. В неё - содют!
Такая большая тётя, а ютубу верит!
[Исправлено: Coopidon, 11.05.2021 - 22:22]
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 22:23
Цитата:
Видосик это конечно круто, но хотелось бы с действующим нормативным актом ознакомиться. Я вот тоже смотрю видос Куата - там одно, а читаю закон - там другое
ПолиграфЪ Боярышников:
Кого можно, а кого нельзя фотографировать и снимать на камеру.
Кого можно, а кого нельзя фотографировать и снимать на камеру.
Видосик это конечно круто, но хотелось бы с действующим нормативным актом ознакомиться. Я вот тоже смотрю видос Куата - там одно, а читаю закон - там другое
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21815
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 22:25
Цитата:
Мы - вс можем.
Завтра будем - посмотреть...
Coopidon:
Но мы то- можем!
Но мы то- можем!
Мы - вс можем.
Завтра будем - посмотреть...
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7953
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 23:23
Пришел с благими намерениями поснимать разговор в полиции и попенять на недочёты
А его взяли и побили
И о нет я не о этом случае
Это узбекского блогера избили в миграционке в России за то что снимал на камеру работу сотрудников
Бывает и такое совпадение))
А его взяли и побили
И о нет я не о этом случае
Это узбекского блогера избили в миграционке в России за то что снимал на камеру работу сотрудников
Бывает и такое совпадение))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13947
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 23:44
Цитата:
Вообще, да, если не было протокола изъятия. Думаю, дело рассыпется быстро.
Цитата:
Вообще для РОВД логично, я думаю. В Актау и в акимат не попадёшь с телефоном - там через рамку проходить нужно.
maxsaf:
Так это кража телефона у гражданина сотрудником получается))
Так это кража телефона у гражданина сотрудником получается))
Вообще, да, если не было протокола изъятия. Думаю, дело рассыпется быстро.
Цитата:
maxsaf:
Правда есть такая статья закона, запрещающая пронос телефона в здание РОВД?
Правда есть такая статья закона, запрещающая пронос телефона в здание РОВД?
Вообще для РОВД логично, я думаю. В Актау и в акимат не попадёшь с телефоном - там через рамку проходить нужно.
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 23:44
Цитата:
Точно такой же перебор, как и в этом случае, никакой разницы.
[Исправлено: maxsaf, 11.05.2021 - 23:45]
abaika95:
И о нет я не о этом случае
И о нет я не о этом случае
Точно такой же перебор, как и в этом случае, никакой разницы.
[Исправлено: maxsaf, 11.05.2021 - 23:45]
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 23:49
Цитата:
Не, так не пойдет. Закон он или есть или его нет.
Цитата:
Ну мож они оружие ищут
[Исправлено: maxsaf, 11.05.2021 - 23:50]
Victor Yang:
Вообще для РОВД логично, я думаю
Вообще для РОВД логично, я думаю
Не, так не пойдет. Закон он или есть или его нет.
Цитата:
Victor Yang: там через рамку проходить нужно.
Ну мож они оружие ищут
[Исправлено: maxsaf, 11.05.2021 - 23:50]
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 23:50
Цитата:
Это лишний рас доказывает, что нечего узбескому блогеру снимать на камеру Российских миграционщиков.
Для него гораздо полезнее для здоровья снимать Казахстанских.
Тогда, всего лишь отделался бы штрафом, и депортацией на родину....
abaika95:
Это узбекского блогера избили в миграционке в России за то что снимал на камеру работу сотрудников
Это узбекского блогера избили в миграционке в России за то что снимал на камеру работу сотрудников
Это лишний рас доказывает, что нечего узбескому блогеру снимать на камеру Российских миграционщиков.
Для него гораздо полезнее для здоровья снимать Казахстанских.
Тогда, всего лишь отделался бы штрафом, и депортацией на родину....
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