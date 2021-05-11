Отправлено: - 23:12

drakon:

абайка, а как твои клиенты? Никого не - прошляпил? Ты же днями, тут сидишь...

maxsaf:

А что бы они интересно сделали если бы не прошляпили. Посадили бы его за мысли о теракте?

urmas:

Да ладно... Маньяк, ага , как же ... Там за спиной уши торчат, взрослого 41 летнего мужика. И что то мне подсказывает ,что он не иудей..

Цитата:Ну вот а вечерами отслеживаюВроде все тихоВсе на местеЗаграничные тоже)Цитата:На учёт поставили если девиантныйЦитата:Не думаю что радикалы исламистыОни бы уже отчиталисьИ да маньяк выдавал себя за бога который идёт уничтожать биомусорУ вахабитов какие бы они не были фанатики никто не позволит олицетворять смертнику себя с богомДа и на допросе он бы сразу выдал что-нибудь по темеА так один бред нёс