Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41501
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 15:43
После задержания Ильназ Г. раскрыл свои мотивы в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов. Он заявил полицейским, что ненавидит всех и хотел, чтобы все узнали, что он бог. При этом подчеркнул, что устроил атаку на школу в одиночку.
Читать новость
Читать новость
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11824
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 19:53
Цитата:
Цитата:
кто такая Шура?
ты каналы не перепутал?
Сабыр:
Молодец, Шура
Молодец, Шура
Цитата:
Сабыр:
И ещё,шура,
И ещё,шура,
кто такая Шура?
ты каналы не перепутал?
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 20:07
Цитата:
А мне что-то подсказывает, что за этого не иудея больше и не вспомнят, чтобы извиняться потом не пришлось
urmas:
Там за спиной уши торчат, взрослого 41 летнего мужика. И что то мне подсказывает ,что он не иудей...
Там за спиной уши торчат, взрослого 41 летнего мужика. И что то мне подсказывает ,что он не иудей...
А мне что-то подсказывает, что за этого не иудея больше и не вспомнят, чтобы извиняться потом не пришлось
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 20:11
Цитата:
Так процесс уже запущен.
То Вася , то не Вася.
Власти невыгодно,поэтому и подчищают ...
maxsaf:
А мне что-то подсказывает, что за этого не иудея больше и не вспомнят, чтобы извиняться потом не пришлось
А мне что-то подсказывает, что за этого не иудея больше и не вспомнят, чтобы извиняться потом не пришлось
Так процесс уже запущен.
То Вася , то не Вася.
Власти невыгодно,поэтому и подчищают ...
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 20:13
Цитата:
А Соловей потом споет, какую надо трель...
urmas:
Власти невыгодно,поэтому и подчищают ...
Власти невыгодно,поэтому и подчищают ...
А Соловей потом споет, какую надо трель...
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 20:21
Цитата:
Очень не выгодно, согласен. Во Франции бы уже красный уровень ввели, а в России просто в дурку упрячут
urmas:
Власти невыгодно,поэтому и подчищают ...
Власти невыгодно,поэтому и подчищают ...
Очень не выгодно, согласен. Во Франции бы уже красный уровень ввели, а в России просто в дурку упрячут
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 323
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 11.05.21 - 20:38
Цитата:
Если бы такое случилось в Казахстане...или не дай бог в Костанае тут бы "про плаченные" гопака в вприсядку с бубном танцевали...
Сабыр:
На охрану себя любимого тратим бюджет в 380млн Р в год
На охрану себя любимого тратим бюджет в 380млн Р в год
Если бы такое случилось в Казахстане...или не дай бог в Костанае тут бы "про плаченные" гопака в вприсядку с бубном танцевали...
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 11.05.21 - 22:36
Цитата:
Это меняет дело!
Он невыноват!
Понять и простить.
Вот если бы был какой-нибудь, Иван, вместо Ильдуса, то тогда бы надлежало осудить, выразить свое мнение насчёт упадка нравов в России во время правления Путина...
Как это банально предсказуемо.
Цитата:
Родителей забыл- в первую очередь.
И, да!
Прошляпили не только его. Ещё Погремушку, ВЧКашку и ещё некоторых...
abaika95:
Ну видимо это парень в школе страдал от обыкновенной травли В таких случаях это 90% объяснения шутинга
Ну видимо это парень в школе страдал от обыкновенной травли В таких случаях это 90% объяснения шутинга
Это меняет дело!
Он невыноват!
Понять и простить.
Вот если бы был какой-нибудь, Иван, вместо Ильдуса, то тогда бы надлежало осудить, выразить свое мнение насчёт упадка нравов в России во время правления Путина...
Как это банально предсказуемо.
Цитата:
abaika95:
Психолог,классный руководитель,соцпедагог,участковый инспектор все прошляпили потенциального маньяка
Психолог,классный руководитель,соцпедагог,участковый инспектор все прошляпили потенциального маньяка
Родителей забыл- в первую очередь.
И, да!
Прошляпили не только его. Ещё Погремушку, ВЧКашку и ещё некоторых...
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 11.05.21 - 22:40
Цитата:
У вас видимо состояние аффекта!
Цитата:
Цитата:
Лечитесь...
Сабыр:
Меня не сколько не удивит,что это сделано для закрытия телеграмма.
Меня не сколько не удивит,что это сделано для закрытия телеграмма.
У вас видимо состояние аффекта!
Цитата:
abaika95:
Явно сейчас в состоянии аффекта Матерится,орет,бред всякий несёт Накрутил себя перед атакой и ещё отойти не может
Явно сейчас в состоянии аффекта Матерится,орет,бред всякий несёт Накрутил себя перед атакой и ещё отойти не может
Цитата:
Сабыр:
болен ты. лечиться надо. Молодец, Шура,добавил. Учту.
болен ты. лечиться надо. Молодец, Шура,добавил. Учту.
Лечитесь...
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 11.05.21 - 22:44
Цитата:
Ну это случилось в России, поэтому эти ,,гопаки' пока пишут здесь бредятину вместо комментариев.
До гопака вприсядку с бубном комыса мало!
ПолиграфЪ Боярышников:
Если бы такое случилось в Казахстане...или не дай бог в Костанае тут бы "про плаченные" гопака в вприсядку с бубном танцевали...
Если бы такое случилось в Казахстане...или не дай бог в Костанае тут бы "про плаченные" гопака в вприсядку с бубном танцевали...
Ну это случилось в России, поэтому эти ,,гопаки' пока пишут здесь бредятину вместо комментариев.
До гопака вприсядку с бубном комыса мало!
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 11.05.21 - 23:12
Цитата:
Ну вот а вечерами отслеживаю
Вроде все тихо
Все на месте
Заграничные тоже)Цитата:
На учёт поставили если девиантный
Цитата:
Не думаю что радикалы исламисты
Они бы уже отчитались
И да маньяк выдавал себя за бога который идёт уничтожать биомусор
У вахабитов какие бы они не были фанатики никто не позволит олицетворять смертнику себя с богом
Да и на допросе он бы сразу выдал что-нибудь по теме
А так один бред нёс
drakon:
абайка, а как твои клиенты? Никого не - прошляпил? Ты же днями, тут сидишь...
абайка, а как твои клиенты? Никого не - прошляпил? Ты же днями, тут сидишь...
Ну вот а вечерами отслеживаю
Вроде все тихо
Все на месте
Заграничные тоже)Цитата:
maxsaf:
А что бы они интересно сделали если бы не прошляпили. Посадили бы его за мысли о теракте?
А что бы они интересно сделали если бы не прошляпили. Посадили бы его за мысли о теракте?
На учёт поставили если девиантный
Цитата:
urmas:
Да ладно... Маньяк, ага , как же ... Там за спиной уши торчат, взрослого 41 летнего мужика. И что то мне подсказывает ,что он не иудей..
Да ладно... Маньяк, ага , как же ... Там за спиной уши торчат, взрослого 41 летнего мужика. И что то мне подсказывает ,что он не иудей..
Не думаю что радикалы исламисты
Они бы уже отчитались
И да маньяк выдавал себя за бога который идёт уничтожать биомусор
У вахабитов какие бы они не были фанатики никто не позволит олицетворять смертнику себя с богом
Да и на допросе он бы сразу выдал что-нибудь по теме
А так один бред нёс
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 11.05.21 - 23:17
Цитата:
Перед кем и за что ?
Все 2000ые и иногда в 10ые в России радикалы исламисты совершали теракты
И никто нам перед кем ни извинялся
Цитата:
Нет
Это говорит о том что кроме него должны наказать кучу людей за такой промах
Главу ФСБ Казани в первую очередь
А то только и умеют последнее время трусы стирать оппозиционерам да шпили осматривать
Цитата:
У него нет родителей судя по допросу
Тебя да прошляпили хорошо что сама призналась
Признаться в своих проблемах это уже положительно
maxsaf:
А мне что-то подсказывает, что за этого не иудея больше и не вспомнят, чтобы извиняться потом не пришлось
А мне что-то подсказывает, что за этого не иудея больше и не вспомнят, чтобы извиняться потом не пришлось
Перед кем и за что ?
Все 2000ые и иногда в 10ые в России радикалы исламисты совершали теракты
И никто нам перед кем ни извинялся
Цитата:
Coopidon:
Это меняет дело! Он невыноват! Понять и простить.
Это меняет дело! Он невыноват! Понять и простить.
Нет
Это говорит о том что кроме него должны наказать кучу людей за такой промах
Главу ФСБ Казани в первую очередь
А то только и умеют последнее время трусы стирать оппозиционерам да шпили осматривать
Цитата:
Coopidon:
Родителей забыл- в первую очередь. И, да! Прошляпили не только его. Ещё Погремушку, ВЧКашку и ещё некоторых...
Родителей забыл- в первую очередь. И, да! Прошляпили не только его. Ещё Погремушку, ВЧКашку и ещё некоторых...
У него нет родителей судя по допросу
Тебя да прошляпили хорошо что сама призналась
Признаться в своих проблемах это уже положительно
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 23:31
Цитата:
И чем бы это ему помешало? Справку же он как-то получил, а по ней и разрешение на ношение. Тем более что характеристику ему дают как тихий, спокойный.
Цитата:
Тогда еще моды не было на извинения))
abaika95:
На учёт поставили если девиантный
На учёт поставили если девиантный
И чем бы это ему помешало? Справку же он как-то получил, а по ней и разрешение на ношение. Тем более что характеристику ему дают как тихий, спокойный.
Цитата:
abaika95:
Все 2000ые и иногда в 10ые в России радикалы исламисты совершали теракты И никто нам перед кем ни извинялся
Все 2000ые и иногда в 10ые в России радикалы исламисты совершали теракты И никто нам перед кем ни извинялся
Тогда еще моды не было на извинения))
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 23:36
Цитата:
Может не успели ещё отчёт составить!
Вы такой вариант не рассматривали?
Или пока по инстанциям дойдёт, время знаете, бюрократия...
Цитата:
А вдруг ФСБешники ему на горло наступили?
А поерпевши кричал что не может дышать!?
Цитата:
А как же. Чтоб вы потом вопили о тирании Путина. О возвращении 37-38 годов.
Цитата:
А если он - татарин? Тюрок!?
И его наказать!?
Цитата:
Судя по допросу, у него и мозгов- нету. Как и у
Цитата:
abaika95:
Не думаю что радикалы исламисты Они бы уже отчитались
Не думаю что радикалы исламисты Они бы уже отчитались
Может не успели ещё отчёт составить!
Вы такой вариант не рассматривали?
Или пока по инстанциям дойдёт, время знаете, бюрократия...
Цитата:
abaika95:
никто нам перед кем ни извинялся
никто нам перед кем ни извинялся
А вдруг ФСБешники ему на горло наступили?
А поерпевши кричал что не может дышать!?
Цитата:
abaika95:
Нет Это говорит о том что кроме него должны наказать кучу людей за такой промах
Нет Это говорит о том что кроме него должны наказать кучу людей за такой промах
А как же. Чтоб вы потом вопили о тирании Путина. О возвращении 37-38 годов.
Цитата:
abaika95:
Главу ФСБ Казани в первую очередь
Главу ФСБ Казани в первую очередь
А если он - татарин? Тюрок!?
И его наказать!?
Цитата:
abaika95:
него нет родителей судя по допросу
него нет родителей судя по допросу
Судя по допросу, у него и мозгов- нету. Как и у
Цитата:
abaika95:
Тебя да прошляпили хорошо что сама призналась Признаться в своих проблемах это уже положительно
Тебя да прошляпили хорошо что сама призналась Признаться в своих проблемах это уже положительно
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 39
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 12.05.21 - 00:18
9 день пасхи 11 число.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать