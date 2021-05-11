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≡ «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41501
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 20:26
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Блогера из села Боровское, автора YouTube-канала «Азаттык Аланы» Даурена УКИНА будут судить по обвинению в неподчинении сотрудникам полиции и за то, что он пронес мобильный телефон в здание РОВД Мендыкаринского района.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
323
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 22:09
#15
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Цитата:
maxsaf:
Ссылку на нормативный акт плиз в студию





Кого можно, а кого нельзя фотографировать и снимать на камеру.
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1023
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 22:16
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Кого можно, а кого нельзя фотографировать и

Это, аргумент!

Вот они ...уста Фемиды. В виде- видео от очередного блохера.
:lol:
Ютуб, тот ещё, источник информации..
Но производит неизгладимое впечатлением на психически-неуравновешенных особей.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
снимать на камеру.

Камеру не снимают. В неё - содют!
Такая большая тётя, а ютубу :-) верит!
:-o

[Исправлено: Coopidon, 11.05.2021 - 22:22]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10307
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 22:23
#17
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Кого можно, а кого нельзя фотографировать и снимать на камеру.

Видосик это конечно круто, но хотелось бы с действующим нормативным актом ознакомиться. Я вот тоже смотрю видос Куата - там одно, а читаю закон - там другое :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21815
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 22:25
#18
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Цитата:
Coopidon:
Но мы то- можем!

Мы - вс можем.
Завтра будем - посмотреть... 8-) :-o
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