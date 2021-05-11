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«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41501
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 20:26
Блогера из села Боровское, автора YouTube-канала «Азаттык Аланы» Даурена УКИНА будут судить по обвинению в неподчинении сотрудникам полиции и за то, что он пронес мобильный телефон в здание РОВД Мендыкаринского района.
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Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 20:26
Так это кража телефона у гражданина сотрудником получается))
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 20:32
Цитата:
Два вопроса. Правда есть такая статья закона, запрещающая пронос телефона в здание РОВД?
И второе. Если требование сотрудника незаконно - все равно обязан подчиниться?
не подчинился сотруднику и пронес телефон в здание.
Два вопроса. Правда есть такая статья закона, запрещающая пронос телефона в здание РОВД?
И второе. Если требование сотрудника незаконно - все равно обязан подчиниться?
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 20:38
Но затемподошли сотрудники РОВД, представилис
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 20:41
Цитата:
Есть статья или нет я не знаю,но меня то же просили оставить и не только в РОВД,когда в налоговой на экзекуцию поднимаешься на второй этаж,то тел.то же надо оставлять внизу в специальных шкафчиках.
maxsaf:
Правда есть такая статья закона, запрещающая пронос телефона в здание РОВД?
Правда есть такая статья закона, запрещающая пронос телефона в здание РОВД?
Есть статья или нет я не знаю,но меня то же просили оставить и не только в РОВД,когда в налоговой на экзекуцию поднимаешься на второй этаж,то тел.то же надо оставлять внизу в специальных шкафчиках.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 323
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 20:42
Это здание спец учреждения,и съёмки должны проводиться с разрешения!
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 21:08
Цитата:
Ссылку на нормативный акт плиз в студию
ПолиграфЪ Боярышников:
Это здание спец учреждения,и съёмки должны проводиться с разрешения!
Это здание спец учреждения,и съёмки должны проводиться с разрешения!
Ссылку на нормативный акт плиз в студию
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 21:10
Цитата:
При мне одного адвоката попросили оставить. Он отказался, отметился что приходил с тем кого вызвали на допрос, и спокойно свалили оба.
Добринцофф:
но меня то же просили оставить
но меня то же просили оставить
При мне одного адвоката попросили оставить. Он отказался, отметился что приходил с тем кого вызвали на допрос, и спокойно свалили оба.
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 21:13
Цитата:
Так это мож для сотрудников? Их внутренние распорядки вас не касаются
Добринцофф:
надо оставлять внизу в специальных шкафчиках.
надо оставлять внизу в специальных шкафчиках.
Так это мож для сотрудников? Их внутренние распорядки вас не касаются
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 21:15
Цитата:
Это не кража, это грабёж, т.е.открытое похищение,
личного имущества граждантна...
maxsaf:
Так это кража телефона у гражданина сотрудником получается))
Так это кража телефона у гражданина сотрудником получается))
Это не кража, это грабёж, т.е.открытое похищение,
личного имущества граждантна...
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 21:22
Цитата:
Да, так правильно)
drakon:
Это не кража, это грабёж, т.е.открытое похищение, личного имущества
Это не кража, это грабёж, т.е.открытое похищение, личного имущества
Да, так правильно)
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 21:28
Цитата:
Полиция не имеет права - комментировать, Приговор или Постановление суда...
maxsaf:
А в пресс-службе ДП Костанайской области сообшили: если материал передан в суд, то полиция комментировать уже не может.
А в пресс-службе ДП Костанайской области сообшили: если материал передан в суд, то полиция комментировать уже не может.
Полиция не имеет права - комментировать, Приговор или Постановление суда...
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 21:49
А свои ДЕЛА, она обязана - комментировать.
Завтра посмотрим...
Завтра посмотрим...
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 22:06
Цирк!
Я так хахаталься!
Цитата:
Цитата:
Был бы блохер, пардон, гражданский активист, а статья найдётся!
Цитата:
Спросите у вашего Куатика, с чьего разрешения он бегает и всех снимает. У кого он берет разрешения?
Проконсультируйтесь с ним. И да снизайдет на вассс- озарение!
Я так хахаталься!
Цитата:
А Валико...подсудмый падащель к туалету, пастучаль и сказаль я тоже хочу...
Цитата:
maxsaf:
Правда есть такая статья закона, запрещающая пронос телефона в здание РОВД?
Правда есть такая статья закона, запрещающая пронос телефона в здание РОВД?
Был бы блохер, пардон, гражданский активист, а статья найдётся!
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Это здание спец учреждения,и съёмки должны проводиться с разрешения!
Это здание спец учреждения,и съёмки должны проводиться с разрешения!
Спросите у вашего Куатика, с чьего разрешения он бегает и всех снимает. У кого он берет разрешения?
Проконсультируйтесь с ним. И да снизайдет на вассс- озарение!
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 22:08
Цитата:
Но мы то- можем!
drakon:
Полиция не имеет права - комментировать, Приговор или Постановление суда...
Полиция не имеет права - комментировать, Приговор или Постановление суда...
Но мы то- можем!
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