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≡ «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41501
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 20:26
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Блогера из села Боровское, автора YouTube-канала «Азаттык Аланы» Даурена УКИНА будут судить по обвинению в неподчинении сотрудникам полиции и за то, что он пронес мобильный телефон в здание РОВД Мендыкаринского района.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10307
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 20:26
#1
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Так это кража телефона у гражданина сотрудником получается))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10307
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 20:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не подчинился сотруднику и пронес телефон в здание.

Два вопроса. Правда есть такая статья закона, запрещающая пронос телефона в здание РОВД?
И второе. Если требование сотрудника незаконно - все равно обязан подчиниться? :-o
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7894
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 20:38
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но затемподошли сотрудники РОВД, представилис
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7894
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 20:41
#4
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Цитата:
maxsaf:
Правда есть такая статья закона, запрещающая пронос телефона в здание РОВД?

Есть статья или нет я не знаю,но меня то же просили оставить и не только в РОВД,когда в налоговой на экзекуцию поднимаешься на второй этаж,то тел.то же надо оставлять внизу в специальных шкафчиках.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
323
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 20:42
#5
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Это здание спец учреждения,и съёмки должны проводиться с разрешения!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10307
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 21:08
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Это здание спец учреждения,и съёмки должны проводиться с разрешения!

Ссылку на нормативный акт плиз в студию
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10307
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 21:10
#7
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Цитата:
Добринцофф:
но меня то же просили оставить

При мне одного адвоката попросили оставить. Он отказался, отметился что приходил с тем кого вызвали на допрос, и спокойно свалили оба. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10307
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 21:13
#8
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Цитата:
Добринцофф:
надо оставлять внизу в специальных шкафчиках.

Так это мож для сотрудников? Их внутренние распорядки вас не касаются ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21815
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 21:15
#9
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Цитата:
maxsaf:
Так это кража телефона у гражданина сотрудником получается))

Это не кража, это грабёж, т.е.открытое похищение,
личного имущества граждантна... 8-) :-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10307
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 21:22
#10
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Цитата:
drakon:
Это не кража, это грабёж, т.е.открытое похищение, личного имущества

Да, так правильно)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21815
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 21:28
#11
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Цитата:
maxsaf:
А в пресс-службе ДП Костанайской области сообшили: если материал передан в суд, то полиция комментировать уже не может.

Полиция не имеет права - комментировать, Приговор или Постановление суда... 8-) :-o
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21815
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 21:49
#12
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А свои ДЕЛА, она обязана - комментировать.
Завтра посмотрим... 8-) :-o
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1023
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 22:06
#13
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Цирк!
Я так хахаталься!
Цитата:
А Валико...подсудмый падащель к туалету, пастучаль и сказаль я тоже хочу...


Цитата:
maxsaf:
Правда есть такая статья закона, запрещающая пронос телефона в здание РОВД?

Был бы блохер, пардон, гражданский активист, а статья найдётся!
;-)
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Это здание спец учреждения,и съёмки должны проводиться с разрешения!

Спросите у вашего Куатика, с чьего разрешения он бегает и всех снимает. У кого он берет разрешения?
Проконсультируйтесь с ним. И да снизайдет на вассс- озарение!
:-o
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1023
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 22:08
#14
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Цитата:
drakon:
Полиция не имеет права - комментировать, Приговор или Постановление суда...

Но мы то- можем!
;-) :lol:
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