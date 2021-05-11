Отправлено: - 20:41

maxsaf:

Правда есть такая статья закона, запрещающая пронос телефона в здание РОВД?

Цитата:Есть статья или нет я не знаю,но меня то же просили оставить и не только в РОВД,когда в налоговой на экзекуцию поднимаешься на второй этаж,то тел.то же надо оставлять внизу в специальных шкафчиках.