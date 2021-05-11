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≡ «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41499
«Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной конфликта блогера и начальника РОВД в Костанайской области
Отправлено: 11.05.21 - 20:26
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Блогера из села Боровское, автора YouTube-канала «Азаттык Аланы» Даурена УКИНА будут судить по обвинению в неподчинении сотрудникам полиции и за то, что он пронес мобильный телефон в здание РОВД Мендыкаринского района.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10302
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 20:26
#1
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Так это кража телефона у гражданина сотрудником получается))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10302
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 20:32
#2
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Цитата:
не подчинился сотруднику и пронес телефон в здание.

Два вопроса. Правда есть такая статья закона, запрещающая пронос телефона в здание РОВД?
И второе. Если требование сотрудника незаконно - все равно обязан подчиниться? :-o
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7894
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 20:38
#3
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Но затемподошли сотрудники РОВД, представилис
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7894
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 20:41
#4
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Цитата:
maxsaf:
Правда есть такая статья закона, запрещающая пронос телефона в здание РОВД?

Есть статья или нет я не знаю,но меня то же просили оставить и не только в РОВД,когда в налоговой на экзекуцию поднимаешься на второй этаж,то тел.то же надо оставлять внизу в специальных шкафчиках.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
321
Re: «Это тебе не акимат!» - Мобильный телефон стал причиной...
Отправлено: 11.05.21 - 20:42
#5
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Это здание спец учреждения,и съёмки должны проводиться с разрешения!
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