Отправлено: - 20:07

urmas:

Там за спиной уши торчат, взрослого 41 летнего мужика. И что то мне подсказывает ,что он не иудей...

Цитата:А мне что-то подсказывает, что за этого не иудея больше и не вспомнят, чтобы извиняться потом не пришлось