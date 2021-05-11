Отправлено: - 18:16

abaika95:

Понятно что Канаду опять корёжит) Вот даже дешёвый инет какой-то не такой))

Цитата:Я как мне кажется, достаточно ясно выразился, почему он какой-то не такой, обьективно, с аргументами. А вам и ответить нечегоОчередной ответ ради тарелки супа