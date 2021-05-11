Отправлено: - 17:32

Vit:

Зачем нам мир где живут всякие отбросы и в том числе родители которые не контролируют своих детей. Туда же их в землю закапать. И незачем плодить всякое г...

Цитата:Смотрел видео допросаМаньяк утверждает что родителей у него нетЯвно сейчас в состоянии аффектаМатерится,орет,бред всякий несётНакрутил себя перед атакой и ещё отойти не может