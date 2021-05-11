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≡ При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41498
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 15:43
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После задержания Ильназ Г. раскрыл свои мотивы в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов. Он заявил полицейским, что ненавидит всех и хотел, чтобы все узнали, что он бог. При этом подчеркнул, что устроил атаку на школу в одиночку.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10228
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 11.05.21 - 15:43
#1
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Ого. Дети да что же вы делаите? Ужас . Надеюсь этот больной из тюрьмы не выйдет .
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7950
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 11.05.21 - 16:40
#2
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Ну видимо это парень в школе страдал от обыкновенной травли
В таких случаях это 90% объяснения шутинга
Психолог,классный руководитель,соцпедагог,участковый инспектор все прошляпили потенциального маньяка
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10228
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 17:18
#3
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Цитата:
abaika95:
Незнаю чем он там страдал не любовью или еще чем . Я разведён и детей Все равно контролирую . Все есть одежда, еда, компы-шмомпы.. Разговариваю с ними, как у вас дела? С кем дружите. А Город Казань очень экономично развит . Не вижу проблем в плане денег . Зачем нам мир где живут всякие отбросы и в том числе родители которые не контролируют своих детей. Туда же их в землю закапать. И незачем плодить всякое г...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7950
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 11.05.21 - 17:32
#4
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Цитата:
Vit:
Зачем нам мир где живут всякие отбросы и в том числе родители которые не контролируют своих детей. Туда же их в землю закапать. И незачем плодить всякое г...

Смотрел видео допроса
Маньяк утверждает что родителей у него нет
Явно сейчас в состоянии аффекта
Матерится,орет,бред всякий несёт
Накрутил себя перед атакой и ещё отойти не может
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21809
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 18:08
#5
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Цитата:
abaika95:
Психолог,классный руководитель,соцпедагог,участковый инспектор все прошляпили потенциального маньяка

абайка, а как твои клиенты? Никого не - прошляпил? Ты же днями, тут сидишь... 8-) :-o
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21809
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 18:17
#6
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Смотри - осторожно.Как мы, потом без - тебя... :lol: :-o
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