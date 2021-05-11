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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.05.21 - 00:05
Цитата:
А что в четверг ты что-то веселое отчибучишь?))
А так да читаю
Иноземцева и его "Несовременную страну"
Автор научно выводит современную Россию как страну с "мягким" фашистским режимом
Всем рекомендую к прочтению
drakon:
абайка, иди книжки - читай. До четверга ещё - долго
абайка, иди книжки - читай. До четверга ещё - долго
А что в четверг ты что-то веселое отчибучишь?))
А так да читаю
Иноземцева и его "Несовременную страну"
Автор научно выводит современную Россию как страну с "мягким" фашистским режимом
Всем рекомендую к прочтению
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21809
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.05.21 - 00:28
Цитата:
На скодько, я знаю, цензуру тут врубаю я и команда Гафурова.Цитата:
Так, чью площадку, и кто ?Цитата:
Это ты, про кого?...
abaika95:
Да если автор боится и не приемлет "другого" мнения то он врубает цензуру)
Да если автор боится и не приемлет "другого" мнения то он врубает цензуру)
На скодько, я знаю, цензуру тут врубаю я и команда Гафурова.Цитата:
abaika95:
А это уже автоматически дискредитирует его площадку и его подачу материала
А это уже автоматически дискредитирует его площадку и его подачу материала
Так, чью площадку, и кто ?Цитата:
abaika95:
Такой же шовик,мракобес и фашист В итоге все его движение само в себе варится
Такой же шовик,мракобес и фашист В итоге все его движение само в себе варится
Это ты, про кого?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10295
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.05.21 - 03:30
Цитата:
Про Куата)
drakon:
Про Куата)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.05.21 - 09:46
Цитата:
Ну самомнения о себе человек конечно))
Обычный музыкальный инструмент под названием токылдак считает себя минимум Бенкендорфом наверно)
Тебе как раз к куату надо,он таких ценит
drakon:
На скодько, я знаю, цензуру тут врубаю я и команда Гафурова.
На скодько, я знаю, цензуру тут врубаю я и команда Гафурова.
Ну самомнения о себе человек конечно))
Обычный музыкальный инструмент под названием токылдак считает себя минимум Бенкендорфом наверно)
Тебе как раз к куату надо,он таких ценит
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.05.21 - 09:53
Рахмона в прямом эфире первого канала на параде победы назвали Эммануэль
Называется сьездил))
Называется сьездил))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.05.21 - 10:07
На Евровидении 2021 от России поехала Манижа Далеровна Хамраева с песней русская женщина
Выбор Манижи как представительницы от России вызвал противоречивую реакцию пользователей соц сетей.Негативные комментарии вызвал тот факт что Россию на конкурсе будет представлять уроженка Таджикистана.А вот первый заместитель комитета гос думы по культуре Елена Драпеко вообще призвала отправить вместо Манижы группу Литл Биг (little big) у которых главными взрывными хитами в творчестве считаются биг Дик (Big dick) и скибиди (skibidi)
Жду от Макса разбор текстов и может даже клипов)
Выбор Манижи как представительницы от России вызвал противоречивую реакцию пользователей соц сетей.Негативные комментарии вызвал тот факт что Россию на конкурсе будет представлять уроженка Таджикистана.А вот первый заместитель комитета гос думы по культуре Елена Драпеко вообще призвала отправить вместо Манижы группу Литл Биг (little big) у которых главными взрывными хитами в творчестве считаются биг Дик (Big dick) и скибиди (skibidi)
Жду от Макса разбор текстов и может даже клипов)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.05.21 - 11:04
В сети завирусился новый тролинговый мем
#ПутинПомогВетерану
Это когда во время парада у рядом сидящего с Путиным ветерана сползла куртка в сплеча и Путин по отечески(камеры резко оторвались от съёмок армейских коробок на это важное событие) помог ветерану надеть на плечо курточку
Все кто мог (чета Симонян,Кисилев,Эрнст,Соловьев) смахнули слезу от трогательности момента (постановочного 100%) и начали мусолить это событие по хлеще даже чем когда Путин поймал ручку!! На совещании))
Вот что называется когда пропаганда уже деграднула так деграднула
Следующие перлы будут такие:
Путин улыбнулся на встрече с пенсионерами
Путин нагнулся
Путин на совещании с министрами записывал сам
Путин внятно ответил рабочим
Путин как всегда смешно пошутил на пресс конференции
Путин-Путин
#ПутинПомогВетерану
Это когда во время парада у рядом сидящего с Путиным ветерана сползла куртка в сплеча и Путин по отечески(камеры резко оторвались от съёмок армейских коробок на это важное событие) помог ветерану надеть на плечо курточку
Все кто мог (чета Симонян,Кисилев,Эрнст,Соловьев) смахнули слезу от трогательности момента (постановочного 100%) и начали мусолить это событие по хлеще даже чем когда Путин поймал ручку!! На совещании))
Вот что называется когда пропаганда уже деграднула так деграднула
Следующие перлы будут такие:
Путин улыбнулся на встрече с пенсионерами
Путин нагнулся
Путин на совещании с министрами записывал сам
Путин внятно ответил рабочим
Путин как всегда смешно пошутил на пресс конференции
Путин-Путин
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.05.21 - 15:02
Цитата:
Почему либералы везде видят пропаганду и агитацию? В принципе, любой поступок и слово любого человека можно воспринимать как пропаганду и промывку мозгов. Интересно, что свои дождь и эхо (такие звучные пропагандистские названия) они почему-то считают светочами истины в последней инстанции, а вот Киселева и Соловьева зловещей пропагандой.
Путин поступил логично и человечно. Какого поступка ожидали либералы от нормального человека, который увидел сползающую с плеча старого человека куртку или накидку? Конечно, тайны либерального мозга неисповедимы, но то что сделал Путин это вполне нормально и адекватно. Однако же либералам всегда обязательно нужно найти какой-то негатив и поэтому проще всего заявить, что все это было срежессировано. Но тогда признайтесь, что и режиссура и игра актеров достойна аплодисментов и перестаньте корчиться от бессильной злобы.
З.Ы. Абайка95, ты забыл перелогиниться под ПолиграФЪ'шу, эту шнягу она должна была тиснуть.
abaika95:
Вот что называется когда пропаганда уже деграднула так деграднула
Вот что называется когда пропаганда уже деграднула так деграднула
Почему либералы везде видят пропаганду и агитацию? В принципе, любой поступок и слово любого человека можно воспринимать как пропаганду и промывку мозгов. Интересно, что свои дождь и эхо (такие звучные пропагандистские названия) они почему-то считают светочами истины в последней инстанции, а вот Киселева и Соловьева зловещей пропагандой.
Путин поступил логично и человечно. Какого поступка ожидали либералы от нормального человека, который увидел сползающую с плеча старого человека куртку или накидку? Конечно, тайны либерального мозга неисповедимы, но то что сделал Путин это вполне нормально и адекватно. Однако же либералам всегда обязательно нужно найти какой-то негатив и поэтому проще всего заявить, что все это было срежессировано. Но тогда признайтесь, что и режиссура и игра актеров достойна аплодисментов и перестаньте корчиться от бессильной злобы.
З.Ы. Абайка95, ты забыл перелогиниться под ПолиграФЪ'шу, эту шнягу она должна была тиснуть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.05.21 - 15:15
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.05.21 - 15:16
Цитата:
Маркс в которого под маской марксиста скрывается обычный буржуазный путинист (что иронично) не понимает
Что уже не либералы повестку двигают
А народ
Народ уже смееться со всего этого цирка что устраивают на федеральных каналах)
Народу просто уже смешно от этих неуклюжих попыток власти и пропаганды играть в популизм Цитата:
А какая разница?) Главное ты читаешь и на марксизм исходишь,значит дошло до адресата) Цитата:
Я не либерал писал уже
И пропондонов типо соловья,кисиля,четы симанян ставлю в одну строчку с венедиктовым,ухом Москвы,и остальными теми самыми тебе лучше известно кого)
Даже старую гвардию НТВ можно уважать за профессионализм в подаче материала но нельзя отрицать факт что они были обычные пропондоны олигархии и двигали хозяйскую тему куда и когда нужно) инструмент влияния
Но у кого-то это получается хорошо-НТВ
А у какого-то очень топорно и плохо-РТ
Маркс:
Но тогда признайтесь, что и режиссура и игра актеров достойна аплодисментов и перестаньте корчиться от бессильной злобы.
Но тогда признайтесь, что и режиссура и игра актеров достойна аплодисментов и перестаньте корчиться от бессильной злобы.
Маркс в которого под маской марксиста скрывается обычный буржуазный путинист (что иронично) не понимает
Что уже не либералы повестку двигают
А народ
Народ уже смееться со всего этого цирка что устраивают на федеральных каналах)
Народу просто уже смешно от этих неуклюжих попыток власти и пропаганды играть в популизм Цитата:
Маркс:
Абайка95, ты забыл перелогиниться под ПолиграФЪ'шу, эту шнягу она должна была тиснуть.
Абайка95, ты забыл перелогиниться под ПолиграФЪ'шу, эту шнягу она должна была тиснуть.
А какая разница?) Главное ты читаешь и на марксизм исходишь,значит дошло до адресата) Цитата:
Маркс:
Интересно, что свои дождь и эхо (такие звучные пропагандистские названия) они почему-то считают светочами истины в последней инстанции, а вот Киселева и Соловьева зловещей пропагандой.
Интересно, что свои дождь и эхо (такие звучные пропагандистские названия) они почему-то считают светочами истины в последней инстанции, а вот Киселева и Соловьева зловещей пропагандой.
Я не либерал писал уже
И пропондонов типо соловья,кисиля,четы симанян ставлю в одну строчку с венедиктовым,ухом Москвы,и остальными теми самыми тебе лучше известно кого)
Даже старую гвардию НТВ можно уважать за профессионализм в подаче материала но нельзя отрицать факт что они были обычные пропондоны олигархии и двигали хозяйскую тему куда и когда нужно) инструмент влияния
Но у кого-то это получается хорошо-НТВ
А у какого-то очень топорно и плохо-РТ
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.05.21 - 15:42
Цитата:
очень слабая подача информации.
одна брехня без подтверждения.как всегда.
нагнулся,пошутил.улыбнулся.
вот так надо.
///10 мая 2021 года.
Президент России Владимир Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Об этом сообщается в протоколе матча,
опубликованном в аккаунте Ночной хоккейной лиги в Instagram.
Первую шайбу Путин забросил уже на 30-й секунде матча,
в течение первых десяти минут ему удалось отличиться еще дважды,
таким образом он сделал хет-трик в начале встречи.
Всего в первом периоде матча президент забил четыре раза.
Во втором периоде ему удалось забросить еще две шайбы,
в заключительной части матча президент также забил два гола.
Помимо заброшенных шайб Путин отдал голевую передачу на Павла Буре в третьем периоде.
Команда «Легенды хоккея», в составе которой играл президент,
выиграла со счетом 13:9///
abaika95:
Путин-Путин
Путин-Путин
очень слабая подача информации.
одна брехня без подтверждения.как всегда.
нагнулся,пошутил.улыбнулся.
вот так надо.
///10 мая 2021 года.
Президент России Владимир Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Об этом сообщается в протоколе матча,
опубликованном в аккаунте Ночной хоккейной лиги в Instagram.
Первую шайбу Путин забросил уже на 30-й секунде матча,
в течение первых десяти минут ему удалось отличиться еще дважды,
таким образом он сделал хет-трик в начале встречи.
Всего в первом периоде матча президент забил четыре раза.
Во втором периоде ему удалось забросить еще две шайбы,
в заключительной части матча президент также забил два гола.
Помимо заброшенных шайб Путин отдал голевую передачу на Павла Буре в третьем периоде.
Команда «Легенды хоккея», в составе которой играл президент,
выиграла со счетом 13:9///
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.05.21 - 16:27
Цитата:
Какой народ смеётся? Люди дождя? Люди эха? Народ как раз уже вовсю потешается над никчемными либеральными тусовками, несущими тошную бредятину и не предлагающими ничего нового и позитивного, могущие только критиковать и беспочвенно обвинять власть. А народ уже давно насмотрелся на негодных зеленских и пашинянов и не хочет опять ввергать страну в пропасть пьяного слабовластия и щедрого разбазаривания государственных ресурсов.
abaika95:
Народ уже смееться со всего этого цирка что устраивают на федеральных каналах)
Народ уже смееться со всего этого цирка что устраивают на федеральных каналах)
Какой народ смеётся? Люди дождя? Люди эха? Народ как раз уже вовсю потешается над никчемными либеральными тусовками, несущими тошную бредятину и не предлагающими ничего нового и позитивного, могущие только критиковать и беспочвенно обвинять власть. А народ уже давно насмотрелся на негодных зеленских и пашинянов и не хочет опять ввергать страну в пропасть пьяного слабовластия и щедрого разбазаривания государственных ресурсов.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.05.21 - 16:33
Цитата:
Да попробовал как-то давно смотреть в интернете либеральные передачи украинских каналов, когда они ещё на русском вешали. Не помню, сколько выдержал, но для себя уяснил, что для их просмотра нужно иметь специальный мозг, который умеет сопоставлять несопоставимые вещи вопреки всякой логике и здравому смыслу.
abaika95:
Но у кого-то это получается хорошо-НТВ А у какого-то очень топорно и плохо-РТ
Но у кого-то это получается хорошо-НТВ А у какого-то очень топорно и плохо-РТ
Да попробовал как-то давно смотреть в интернете либеральные передачи украинских каналов, когда они ещё на русском вешали. Не помню, сколько выдержал, но для себя уяснил, что для их просмотра нужно иметь специальный мозг, который умеет сопоставлять несопоставимые вещи вопреки всякой логике и здравому смыслу.
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