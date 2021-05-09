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≡ Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41498
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 10:27
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Народный артист России Дмитрий Назаров раскритиковал сложившийся в своей стране стиль проведения Дня Победы. Стихотворение на эту тему 63-летний актер опубликовал на своем канале в YouTube и в своем Instagram
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
195
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 10.05.21 - 12:52
#45
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Цитата:
Сабыр:
Экспо путин приказал провести.

Вам бы к психиатру обратиться. Может быть еще не все потеряно?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11820
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 10.05.21 - 14:37
#46
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Цитата:
гражданин СССР:
Вам бы к психиатру обратиться. Может быть еще не все потеряно?


интуиция подсказывает что он и боярышник-одна семья. мое мнение.
судя по русофобии и полной идентичности источников.
кто то думает например что они излагают свое видение?
копипаст наглый без ковычек из новой газеты, эха, дождя. даже грамматику не проверяют. новая газета тут в почете.
и эта парочка похоже тоже.
свинья грязь всегда найдет (с).
так в народе говорят.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7950
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 10.05.21 - 21:47
#47
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Цитата:
Victor Yang:
Очень любопытно, почему люди, ненавидящие Россию так ей интересуются? Им больше делать нечего как следить за расходованием бюджета чужой страны?

Йанг вот честно)
Такой же вопрос ко многим поуеховшим.
Ну если они ненавидят Казахстан из которого они уехали сверкая тапками а сзади бежали злые националисты с дубинами (я уверен они на западе так приподносят свой уезд) так что же интересуются им? Сидят целыми днями на форуме доказывают свою точку зрения, К чему? Цитата:
yudjin:
Они просто прочитали басню Крылова "Слон и Моська".

Серому или землячку такое писал?)
Или им можно сюда а им в ответ нельзя да?)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7950
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 10.05.21 - 21:50
#48
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Цитата:
Сабыр:
И Ахеджакова

Актриса Лия ахеджакова
Всегда играет одинаково
Посмотри выпуск новостей в ночь на атаку на Останкино 1993
Посмотришь как там творческая интеллигенция во главе с ахеджакнутой решает дела пропаганды)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1341
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 11.05.21 - 10:37
#49
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Прав артист! Давно нужно было запретить все праздники. Кроме того, нужно отменить все концерты, все развлекательные мероприятия. Из телевизора выкинуть идиотские сериалы, шоу, придурочные дома и камеди клабы. Оставить только новости, документальные и научно-популярные фильмы, обучающие программы. Запретить все компьютерные и телефонные игры и развлекательный контент в интернете.

Все высвободившееся время посвятить труду на благо общества и тогда богатства польются неудержимым потоком. А то ведь сколько трудовых и материальных ресурсов тратит человечество на всякие ненужные действия.

Вот сегодня Радоница, но почему-то Назаров молчит и не выступает против венков, цветов, памятников, выделенных автобусов, транспортных коллапсов? А ведь мертвым этого ничего не нужно. Но либералы почему-то возражают только против парада и праздника победы, который точно так же проводится в память о событии, ради которого погибло очень много людей. Таких же наших родных и близких людей, отдавших жизни за всеобщее светлое и счастливое будущее.

Поэтому нисколько неудивительно, что у либералов, как всегда, в любом очередном выпаде обязательно торчат привычные двойные стандарты кривой либеральной логики.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7950
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 11.05.21 - 15:22
#50
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Цитата:
Маркс:
Поэтому нисколько неудивительно, что у либералов, как всегда, в любом очередном выпаде обязательно торчат привычные двойные стандарты кривой либеральной логики.

Пишет человек который выступает за социализм и одновременно за карательные меры к гражданским выступлениям масс(сапогом в живот) и вообще является ярым активистом и сторонником олигархической власти но в России! Это важно! Там потомучто олигархи милее наверно марксистам)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1341
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 11.05.21 - 16:14
#51
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Цитата:
abaika95:
Пишет человек который выступает за социализм и одновременно за карательные меры к гражданским выступлениям масс(сапогом в живот)

Это как раз и есть яркая демонстрация либерального передерга и выверта. По-твоему, полицейский, выступающий за социализм, не должен использовать силовых мер для наведения порядка? Или все сторонники социализма должны теперь размазать по дождям и эхам защищающего нас полицейского за то, что он защищал свою и наши жизни?

[Исправлено: Маркс, 11.05.2021 - 16:15]
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