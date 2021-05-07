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≡ В Казахстане снизят порог прохождения в Парламент для партий...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41498
В Казахстане снизят порог прохождения в Парламент для партий...
Отправлено: 07.05.21 - 12:15
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В Казахстане снизят порог прохождения в Парламент для партий с 7% до 5%, в бюллетенях появится графа «Против всех», акимов городов районного значения будет выбирать народ. Станет ли в стране больше демократии?
Результаты опроса

maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10295
Re: В Казахстане снизят порог прохождения в Парламент для партий...
Отправлено: 07.05.21 - 12:15
#1
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Последний ответ не оставляет шанса трем предыдущим :lol:
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
183
Re: В Казахстане снизят порог прохождения в Парламент для партий...
Отправлено: 11.05.21 - 16:00
#2
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«Хочешь выиграть в казино – купи себе казино»
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