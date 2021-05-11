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После задержания Ильназ Г. раскрыл свои мотивы в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов. Он заявил полицейским, что ненавидит всех и хотел, чтобы все узнали, что он бог. При этом подчеркнул, что устроил атаку на школу в одиночку.