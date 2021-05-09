Отправлено: - 21:47

Victor Yang:

Очень любопытно, почему люди, ненавидящие Россию так ей интересуются? Им больше делать нечего как следить за расходованием бюджета чужой страны?

yudjin:

Они просто прочитали басню Крылова "Слон и Моська".

Цитата:Йанг вот честно)Такой же вопрос ко многим поуеховшим.Ну если они ненавидят Казахстан из которого они уехали сверкая тапками а сзади бежали злые националисты с дубинами (я уверен они на западе так приподносят свой уезд) так что же интересуются им? Сидят целыми днями на форуме доказывают свою точку зрения, К чему? Цитата:Серому или землячку такое писал?)Или им можно сюда а им в ответ нельзя да?)