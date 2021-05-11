Отправлено: - 00:28

abaika95:

Да если автор боится и не приемлет "другого" мнения то он врубает цензуру)

abaika95:

А это уже автоматически дискредитирует его площадку и его подачу материала

abaika95:

Такой же шовик,мракобес и фашист В итоге все его движение само в себе варится

Цитата:На скодько, я знаю, цензуру тут врубаю я и команда Гафурова.Цитата:Так, чью площадку, и кто ?Цитата:Это ты, про кого?...