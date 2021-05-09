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≡ От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41498
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:01
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Как ни наткнешься в соцсетях на пост о благоустройстве нашего города, так не стоит долго листать, как попадаются справедливые мнения костанайцев о том, что за последние годы город превратился во что-то грязное, пыльное, замусоренное, убогое, неровное, ухабистое, оболваненное, халтурное и тд.
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М
§ Мурзилка
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.02.19
Сообщений:
149
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 11.05.21 - 13:06
#45
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Цитата:
Xacatel:
ну и причём тут новый аким в 2015 году? Какого именно акима вы имеете ввиду? Или вы не местный, лишь бы коммент написать)
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М
§ Мурзилка
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.02.19
Сообщений:
149
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 11.05.21 - 13:09
#46
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Цитата:
yudjin:
а куда 2019 и 2020 годы делись? Интересно, почему именно этот период выпал из вашей хронологии?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7403
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 11.05.21 - 14:05
#47
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Цитата:
Мурзилка:
а куда 2019 и 2020 годы делись? Интересно, почему именно этот период выпал из вашей хронологии?

Ну так видимо вид там уже был настолько убогий, что объективу там зацепиться было не за что. Тем более в прошлом году, когда там разворотили пол участка.
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