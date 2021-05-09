Отправлено: - 14:05

Мурзилка:

а куда 2019 и 2020 годы делись? Интересно, почему именно этот период выпал из вашей хронологии?

Цитата:Ну так видимо вид там уже был настолько убогий, что объективу там зацепиться было не за что. Тем более в прошлом году, когда там разворотили пол участка.