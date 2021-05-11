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Казахстан вошёл в ТОП-5 стран с самым дешёвым мобильным интернетом
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран с самым дешёвым мобильным интернетом
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