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≡ Казахстан вошёл в ТОП-5 стран с самым дешёвым мобильным интернетом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41497
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран с самым дешёвым мобильным интернетом
Отправлено: 11.05.21 - 10:23
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В целом была бы ожидаемой ситуация, при которой чем больше территория страны и чем дороже обходится обеспечение покрытия, тем выше формируется конечная стоимость интернета для пользователей. Однако в РК дела обстоят иначе.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10293
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран с самым дешёвым мобильным интернетом
Отправлено: 11.05.21 - 11:14
#15
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Цитата:
urmas:

Ну да, в абсолютных. С привязкой к зарплатам картина очень сильно изменится.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10293
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран с самым дешёвым мобильным интернетом
Отправлено: 11.05.21 - 11:25
#16
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Интереса ради - кто сколько процентов от своей зарплаты тратит на интернет? (ну или от совокупного семейного дохода) интересно про Россию и Германию тоже. Хотя так тоже наверное сложно будет посчитать, у кого то интернет с телевидением в комплекте, у кого-то с мобильной связью...

[Исправлено: maxsaf, 11.05.2021 - 11:27]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13946
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран с самым дешёвым мобильным интернетом
Отправлено: 11.05.21 - 11:28
#17
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Цитата:
maxsaf:
Интереса ради - кто сколько процентов от своей зарплаты тратит на интернет?

2,5%. Но работодатель обещает снизить этот процент)).

[Исправлено: Victor Yang, 11.05.2021 - 11:29]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10293
Re: Казахстан вошёл в ТОП-5 стран с самым дешёвым мобильным...
Отправлено: 11.05.21 - 11:34
#18
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Цитата:
Victor Yang:
Но работодатель обещает снизить этот процент)).

Ха, понял прикол :lol:
Цитата:
Victor Yang:
2,5%.

Я 2% (ну или 1% от семейного) так что в относительных цифрах все выглядит несколько иначе ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10293
Re: Казахстан вошёл в ТОП-5 стран с самым дешёвым мобильным...
Отправлено: 11.05.21 - 11:38
#19
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Хотел дождаться узнать что же там Абайка написал - но не судьба. Видать сильно он где-то накосячил, до сих пор зеленый))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10225
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран с самым дешёвым мобильным интернетом
Отправлено: 11.05.21 - 12:35
#20
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Цитата:
maxsaf:
Если ты про мобильный инет, то мне полностью оплачивает руководство . Не копейки не трачу. Домашний инет сам оплачиваю . Домашний 3500тенге. Зп около 400 000 . Незнаю сколько это в процентах постояно путаюсь в этих процентах)
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