От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:01
Как ни наткнешься в соцсетях на пост о благоустройстве нашего города, так не стоит долго листать, как попадаются справедливые мнения костанайцев о том, что за последние годы город превратился во что-то грязное, пыльное, замусоренное, убогое, неровное, ухабистое, оболваненное, халтурное и тд. Читать новость
Маркс: Абайка95, тебе говорили в начальной школе, что если не научишься писать грамотно простые тексты, то никогда не пиши на форумах?
Не тогда форумов небыло) Цитата:
Маркс: Абайка95, тебе когда-нибудь говорили в приличном обществе куда ты можешь засунуть свои прИтензии? Вот и не высовывай их оттуда больше никогда.
В приличном обществе такое не говорят В телятнике может быть но я там не бывал и сие мудрости к вашему сажаленю не слышал) Маркс не обижайся ты так Ну понятно что ты критику не любишь она тебя по сердцу бьёт тебе лишь бы одобряемсы одни слушать) ну на то ты и выбрал себе ник политика чтобы страдать) Так что совет ещё раз даже привсей моей арфаграфической неграмотности Не пиши большие троллинговые тексты,ну скучно и не умно получается у тебя) всё-таки ты не Жванецкий причем далеко Цитата:
рихард: Марксу респект за щелчок по носу по поводу малограмотности или невежества Абайки.
Маркс с двух рук уже стрелять начал) македонский не иначе
abaika95: Не пиши большие троллинговые тексты,ну скучно и не умно получается у тебя) всё-таки ты не Жванецкий причем далеко
Да и ты на критика Белинского не очень-то похож, так что лучше следи за своими простынями, а каждый пусть сам решит, что ему нравится, а что нет.
Но если ты и есть ПолиграфЪ, в чем я все больше убеждаюсь, то тогда твоя обида становится понятна, хотя ты и сделал провальную попытку замаскировать свою заинтересованность этим персонажем. Ну что ж, раз уж взял на себя двойную нагрузку, то теперь и плакать теперь придется в четыре ручья.
Цитата:
abaika95: Маркс с двух рук уже стрелять начал) македонский не иначе
А вот ты тут однозначно промазал по цели. Кстати, по респекту рихард'а стало понятно, на чьей стороне симпатии читающей публики и их отношение к недоделанным критикам.
Маркс: Да и ты на критика Белинского не очень-то похож, так что лучше следи за своими простынями, а каждый пусть сам решит, что ему нравится, а что нет.
Ну вот я и решил,мне твои простыни не нравятся потомучто скучно И вот по дружески тебе советую сокращать текст Мнение мое и может не совпадать с Рихардом) Цитата:
Маркс: Но если ты и есть ПолиграфЪ, в чем я все больше убеждаюсь, то тогда твоя обида становится понятна, хотя ты и сделал провальную попытку замаскировать свою заинтересованность этим персонажем. Ну что ж, раз уж взял на себя двойную нагрузку, то теперь и плакать теперь придется в четыре ручья.
Да с радостью бы сказал что это я, как то же я и партизан и купидонша и ещё кого-то во мне подозревали Нооо я так как она не умею) честно) Цитата:
Маркс: А вот ты тут однозначно промазал по цели. Кстати, по респекту рихард'а стало понятно, на чьей стороне симпатии читающей публики и их отношение к недоделанным критикам.
Этот же Рихард в ветке про увольнение что-то типо респекта кидал и мне Так не обольщайся писатель Читающая публика особенно в лице одного Рихарда может респектовать кому угодно кто попал в её мнение) а писатель должен не угадывать и подстраиваться под мнение большинства (иначе это просто конъюнктурщик) а формировать это мнение) может где-то даже насилу
Маркс: А ты лучше сокращай прием разжижающих мозг и растягивающих пузо жидкостей, может и простыни будут выглядеть привлекательней. Цитата: abaika95: Нооо я так как она не умею) честно) Да ладно, не скромничай, ты умеешь гораздо лучше. Иногда твой бред совсем невозможно читать. Цитата: abaika95: Этот же Рихард в ветке про увольнение что-то типо респекта кидал и мне Ты просто ошибочно принял за "типо респект" что-то другое. Вот так, если кратенько.
Ну воооот) Я ему как читатель-пйсателю а он опять в позу обиженного стал) мелко мелко Не стать тебе внятным писакой эх не стать)
Никто не запрещал полемизировать на площадках газет, журналов, различных телепередач, только нужно было уметь писать буквы на бумаге. Но мы-то все знаем, что ты делал с бумагой, поэтому и форумы для тебя не существовали.
abaika95: Не стать тебе внятным писакой эх не стать)
Писака не может быть внятным априори: "В словаре Ожегова ПИСАКА, -и, м. и ж. 1. Плохой, но много пишущий писатель (разг. презр.). Продажный писака. 2. О том, кто пишет неумело или небрежно, грязно (в 1 знач.) (разг. шутл.). У моего писаки вся тетрадка в кляксах.
Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать