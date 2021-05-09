Отправлено: - 00:12

drakon:

Ты же - видишь, цветы и трава, не растут. Фотки смотри. И деревья вырубили, без меня...

drakon:

с.Тарановское, это не аул. Это вы его Айетовкой - сделали. А Викентьевка и Нелюбинка, это были немецкие посёлки, в Тарановском районе...

yudjin:

Даже в 1962-году город мог себе позволить "море цветов"

Цитата:Да вижу ужасБыл Кустанай аулА стал Костанай городом))Цитата:А в чем отличие?)Что айет что тарановкаАулы аулами)И да у своего Рау спроси как он к Айету относится) он недавно там что-то построилЛюбит наверно свой аул то!)Цитата:Ну деревня деревней (поправка на дракона-аул)