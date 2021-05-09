Отправлено: - 01:29

abaika95:

Маркс тебе говорили что если не умеешь писать большие тексты с притензией на художественный тролинг, то не пиши?

Цитата:Абайка95, тебе говорили в начальной школе, что если не научишься писать грамотно простые тексты, то никогда не пиши на форумах?Абайка95, тебе когда-нибудь говорили в приличном обществе куда ты можешь засунуть свои прИтензии? Вот и не высовывай их оттуда больше никогда.