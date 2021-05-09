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≡ От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41496
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:01
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Как ни наткнешься в соцсетях на пост о благоустройстве нашего города, так не стоит долго листать, как попадаются справедливые мнения костанайцев о том, что за последние годы город превратился во что-то грязное, пыльное, замусоренное, убогое, неровное, ухабистое, оболваненное, халтурное и тд.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
102
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 23:29
#30
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Цитата:
yudjin:

Повстанческой и Пушкина
:lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21805
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 23:46
#31
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Цитата:
Vit:
Скорей всего Таноми.

Виталик, неудачная шутка... :lol: :oops:
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7937
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 11.05.21 - 00:12
#32
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1332
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 11.05.21 - 01:29
#33
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Цитата:
abaika95:
Маркс тебе говорили что если не умеешь писать большие тексты с притензией на художественный тролинг, то не пиши?

Абайка95, тебе говорили в начальной школе, что если не научишься писать грамотно простые тексты, то никогда не пиши на форумах?

Абайка95, тебе когда-нибудь говорили в приличном обществе куда ты можешь засунуть свои прИтензии? Вот и не высовывай их оттуда больше никогда.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
113
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 11.05.21 - 07:18
#34
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Марксу респект за щелчок по носу по поводу малограмотности или невежества Абайки.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7402
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 11.05.21 - 09:40
#35
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Цитата:
N0name:

Ответ-то правильный, но не интересный. :-)
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7937
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 11.05.21 - 09:42
#36
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