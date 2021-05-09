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Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в Костанае
Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41496
Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.21 - 13:00
Участие в церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в парке Победы сегодня, 9 мая, приняли 13 ветеранов Великой Отечественной войны. Торжественные мероприятияначались на площади перед облакиматом.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 319
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 09.05.21 - 13:00
Что сказать? Организаторы молодцы!
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 09.05.21 - 16:25
Достойно.
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 165
Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.21 - 18:36
у меня дедушка с Боровского призывался.без вести пропал где то в России под Москвой в 42-м.увы нету его фамилии на мемориале в Кустанае
[Исправлено: андрей 117, 09.05.2021 - 18:38]
[Исправлено: андрей 117, 09.05.2021 - 18:38]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 319
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 09.05.21 - 18:44
На парад в Москву к Путину в гости приехал только один президент Таджикистана! Неужели Путин уже стал настолько токсичен , что к нему приехал только один президент?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7402
Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.21 - 18:54
Цитата:
ВЧКушка, ну какое тебе дело, кто и сколько приехали к Путину и без приглашения? К Токаеву вообще ни один не приехал.. и даже парад не провели... прикрываясь коронавирусом изживают память и традиции великого дня!
ПолиграфЪ Боярышников: что к нему приехал только один президент?
ВЧКушка, ну какое тебе дело, кто и сколько приехали к Путину и без приглашения? К Токаеву вообще ни один не приехал.. и даже парад не провели... прикрываясь коронавирусом изживают память и традиции великого дня!
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 09.05.21 - 19:45
Цитата:
Похоже, у тёти только одно развлечение- язвить по поводу всего, что связано с РФ и Путиным! Что с ней такое? Зациклилась?
ПолиграфЪ Боярышников:
Неужели Путин уже стал настолько токсичен , что к нему приехал только один президент?
Неужели Путин уже стал настолько токсичен , что к нему приехал только один президент?
Похоже, у тёти только одно развлечение- язвить по поводу всего, что связано с РФ и Путиным! Что с ней такое? Зациклилась?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1015
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 09.05.21 - 21:59
Цитата:
Это ничего! Зато вследующем году проведут сразу- два парада.
9 мая и потом 9 мая...
Цитата:
Я удивлён...
Слыша вопрос от вас, в этом простецком деле.
Выж всегдаивсе знаете.
Или закончился кладесь вашего мудрости и иссякли запасы боярышника.
Когда думаете пополнить?
Чтоб все-таки узнать от вас ответ на ваш вопрос?
yudjin: К Токаеву вообще ни один не приехал.. и даже парад не провели..
Это ничего! Зато вследующем году проведут сразу- два парада.
9 мая и потом 9 мая...
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
На парад в Москву к Путину в гости приехал только один президент Таджикистана! Неужели Путин уже стал настолько токсичен , что к нему приехал только один президент?
На парад в Москву к Путину в гости приехал только один президент Таджикистана! Неужели Путин уже стал настолько токсичен , что к нему приехал только один президент?
Я удивлён...
Слыша вопрос от вас, в этом простецком деле.
Выж всегдаивсе знаете.
Или закончился кладесь вашего мудрости и иссякли запасы боярышника.
Когда думаете пополнить?
Чтоб все-таки узнать от вас ответ на ваш вопрос?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 319
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 09.05.21 - 22:22
Иностранные делегации на параде в Москве!
2005: 53 главы государств!
2010: 24 главы государств!
2020: 10 глав государств1
2021: 1 (президент Таджикистана)!
2022:-трибуны вообще пустые!
Значить дело не в бобине!
2005: 53 главы государств!
2010: 24 главы государств!
2020: 10 глав государств1
2021: 1 (президент Таджикистана)!
2022:-трибуны вообще пустые!
Значить дело не в бобине!
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 69
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 09.05.21 - 22:42
В моей семье только по маминой линии, ушли на войну и пропали без вести четверо молодых 20-ти летних парней - мои двоюродные деды. Если у кого-то кое-что кипит кое-где, то это не повод портить настроение всем остальным.
А в Россию на парад никто не приехал, потому-что не звали никого, 76-я годовщина не юбилей. Будет 80 лет победы, тогда пригласят.
А в Россию на парад никто не приехал, потому-что не звали никого, 76-я годовщина не юбилей. Будет 80 лет победы, тогда пригласят.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11818
Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.21 - 22:51
Цитата:
у кого бобина на плечах вместо головы,
этого не поймут.
да и тема ветки-день Победы в Кустанае.
и прошел он достойно.
и в Парке Победы, и в центре.
цветы, песни,ветераны, ну только шествия не было.
а так все атрибуты как обычно.
ladas:
, потому-что не звали никого,
, потому-что не звали никого,
у кого бобина на плечах вместо головы,
этого не поймут.
да и тема ветки-день Победы в Кустанае.
и прошел он достойно.
и в Парке Победы, и в центре.
цветы, песни,ветераны, ну только шествия не было.
а так все атрибуты как обычно.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 102
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 10.05.21 - 19:39
для боярышников и прочего чертополоха, у которых пригорает
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21805
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 10.05.21 - 20:29
Цитата:
Хорошо, что голубые ленточки,
ветеранам не нацепили...
таноми52:
Достойно.
Достойно.
Хорошо, что голубые ленточки,
ветеранам не нацепили...
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7937
Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в Костанае
Отправлено: 10.05.21 - 21:29
Цитата:
А что у тебя какие-то комплексы связанные с голубым цветом?)
Цитата:
Может потому и не позвали, потомучто доподлинно знали что никто не приедет?
Какбы зачем в грязь лицом, если можно сделать серьезную мину)
drakon:
Хорошо, что голубые ленточки, ветеранам не нацепили.
Хорошо, что голубые ленточки, ветеранам не нацепили.
А что у тебя какие-то комплексы связанные с голубым цветом?)
Цитата:
ladas:
А в Россию на парад никто не приехал, потому-что не звали никого,
А в Россию на парад никто не приехал, потому-что не звали никого,
Может потому и не позвали, потомучто доподлинно знали что никто не приедет?
Какбы зачем в грязь лицом, если можно сделать серьезную мину)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 286
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 11.05.21 - 09:06
Цитата:
День Победы-Великий праздник для всех бывших республик СССР,и для их народа.На него не нужно звать,кто считает нужным,сам приедет.Таджикистан посчитал нужным-приехал.Приехал туда,где остановили коричневую чуму,и она не пошла дальше.
psВы за своей миной следите,чтобы на ней не отразились ваши язвительные высказывания,в виде Божьей кары.
abaika95:
Может потому и не позвали, потомучто доподлинно знали что никто не приедет? Какбы зачем в грязь лицом, если можно сделать серьезную мину)
Может потому и не позвали, потомучто доподлинно знали что никто не приедет? Какбы зачем в грязь лицом, если можно сделать серьезную мину)
День Победы-Великий праздник для всех бывших республик СССР,и для их народа.На него не нужно звать,кто считает нужным,сам приедет.Таджикистан посчитал нужным-приехал.Приехал туда,где остановили коричневую чуму,и она не пошла дальше.
psВы за своей миной следите,чтобы на ней не отразились ваши язвительные высказывания,в виде Божьей кары.
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