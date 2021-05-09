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≡ От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41496
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:01
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Как ни наткнешься в соцсетях на пост о благоустройстве нашего города, так не стоит долго листать, как попадаются справедливые мнения костанайцев о том, что за последние годы город превратился во что-то грязное, пыльное, замусоренное, убогое, неровное, ухабистое, оболваненное, халтурное и тд.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1387
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 11:06
#15
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Цитата:
А вы съездите в Рязань...Воронеж...посмотрите там ..но прежде что бы челюсть не отвисла от увиденного подвяжите

Мне до правого тапочка, что там в Рязани, Воронеже и Албании. Мне важно, что происходит в моем городе и моей стране.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11818
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 11:40
#16
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Цитата:
drakon:
Тов.ВЧКушка,


товарищ? ты уверен?
странные у тебя товарищи, боярышники,вчекушки.
имена то какие маргинальные.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21805
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 11:50
#17
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Цитата:
alex_60:
товарищ? ты уверен?

Ну, не Госпожа - же... :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21805
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 14:20
#18
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Цитата:
Змея Подколодная:
Мне важно, что происходит в моем городе и моей стране.

Я тоже, считаю его своим городом. Я жил и работал
в Кустанайсуой области. Имею право... :lol: ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7401
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 15:30
#19
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А вы съездите в Рязань...Воронеж...посмотрите там ..

Танюшка ВЧКушка, ты уже и в Воронеж успела? Это вчера до или после Парка Победы?
Ты бы не бросалась так далеко... ты свою хрущевку обойди и соседние...вот где убогость при живом ПКСК.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
102
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 19:09
#20
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Рязань а что не так с Рязанью? :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21805
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 19:36
#21
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Цитата:
N0name:
Рязань а что не так с Рязанью? :lol:

Нормальный город - Рязань... :lol: :oops:
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1331
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 20:47
#22
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Как-то утром ПолиграфЪ проснулась на своем обычном месте в центре свалки от непривычного шума. Откинув картонные коробки, служившие ей одеялом, Боярышников узрела шарящегося неподалеку чужака. "Эй, ты кто такой?" - крикнула она и добавила несколько непечатных вопросов, в переводе означающих "Каким ветром странствий занесло тебя сюда, путник?", "Какова начальная и конечная цель твоего здесь пребывания?".

"Я прибыл сюда из сказочного города Рязань", - ответствовал таинственный незнакомец на том же диалекте и в свою очередь спросил: "А что это за чудесный город, в который занесла меня судьба?" "Это - Костанай", - с гордостью произнесла ПолиграфЪ, проведя вытянутой рукой вокруг себя и пустила грязную слезу умиления.

"А ведь наши города очень похожи!", - воскликнул путешественник - "Ведь я жил точно в таком же месте, только в Рязани". Боярышников посмотрела на незнакомца с удивлением: "Все города одинаковы - кучи мусора, вонь и грязь, поэтому нам и не нужно мучиться вопросом выбора места проживания. Хочешь, оставайся у нас, только будешь должен мне три флакона моей любимой настойки из боярышника."

"У меня как раз все с собой!", - ответил путешественник и торжественно выудил из кармана пузырьки, от вида которых у ПолиграфЪ потекли слюнки и загорелись глаза. Весь вечер поднимались тосты за Костанай и Рязань, но ближе к ночи Боярышников всё-таки доказала незнакомцу, что Костанай хуже, началась драка и чужак был с позором изгнан с Костанайской свалки. ПолиграфЪ легла спать и долго смотрела на звёзды, думая о непостижимой схожести галактических миров.

[Исправлено: Маркс, 10.05.2021 - 20:49]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7933
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 21:37
#23
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Цитата:
drakon:
Кто никогда не был в деревнях,Викентьевка, Нелюбинка и многих других, не знает,что такое - деревня. Это было при СССР. Остальное всё - аулы..

Спасибо за ликбез бывшему аульному жителю тарановки)
Цитата:
drakon:
У вас, без Гитлера, уже всё - Капут...

Ну так ты же уехал
Без тебя и поля не колосятся и трава не растет
Целый же немец уехал))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7933
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 21:42
#24
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Цитата:
Змея Подколодная:
Мне до правого тапочка, что там в Рязани, Воронеже и Албании. Мне важно, что происходит в моем городе и моей стране.

Ой ой))
Я такую же риторику у российских либералов постоянно встречаю
Когда их тыкают в "грязь" любимой ими Америки а они сразу с чванливым видом отвечают что их интересует только своя страна) вот когда они в пример США приводят они просто как пример эти делают,когда восторгаются всеми событиями в США так это просто для вида, их интересует только своя страна))
ЭДПН 100% Цитата:
Маркс:
"У меня как раз все с собой!", - ответил путешественник и торжественно выудил из кармана пузырьки, от вида которых у ПолиграфЪ потекли слюнки и загорелись глаза.

Маркс тебе говорили что если не умеешь писать большие тексты с притензией на художественный тролинг, то не пиши?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21805
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 22:03
#25
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Цитата:
abaika95:
Без тебя и поля не колосятся и трава не растет

Ты же - видишь, цветы и трава, не растут.
Фотки смотри. И деревья вырубили,
без меня... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21805
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 22:08
#26
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Цитата:
abaika95:
бывшему аульному жителю тарановки)

с.Тарановское, это не аул.
Это вы его Айетовкой - сделали.
А Викентьевка и Нелюбинка, это
были немецкие посёлки, в
Тарановском районе...
:lol: ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7401
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 22:56
#27
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Уважаемые знатоки. Внимание вопрос.
Угадайте про какие улицы говорится на снимке?

Даже в 1962-году город мог себе позволить "море цветов"

И в 1961-м!


[Исправлено: yudjin, 10.05.2021 - 23:02]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21805
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 23:05
#28
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Кажется это улица Баймагамбетова... :lol: :oops:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10223
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 23:28
#29
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Я кореной, сразу определил. На первом фото люди стоят в магаз за капустой. На второй красивая женщина в Белом платье выходит из ЦУМа. Скорей всего Таноми.
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