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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10281
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 22:58
#2566
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Цитата:
abaika95:
Писал же меня забанили)

Площадки для обсуждения они такие ))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.05.21 - 10:45
#2567
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Vit //Во первых она через ник призывает к насилию женщин над мужчинами )))//

Так вам и надо! За вашу постоянную готовность к предательству!(Нет, не Родины, а женщины) :lol: :-P
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21802
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.05.21 - 11:06
#2568
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Цитата:
таноми52:
к предательству!(Нет, не Родины, а женщины)

Кто, тебя предал? Моя Золотая. Скажи мне... :lol: :oops:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.05.21 - 11:39
#2569
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Цитата:
drakon:
Кто, тебя предал? Моя Золотая. Скажи мне..


Если скажу (ф.и.о.,адрес), что сделаешь? :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.05.21 - 11:47
#2570
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Продолжаем отмечать...

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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21802
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.05.21 - 11:48
#2571
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Цитата:
таноми52:
Если скажу (ф.и.о.,адрес), что сделаешь? :lol:

Приеду, разберусь... :lol: ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.05.21 - 11:53
#2572
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Цитата:
drakon:
Приеду, разберусь..


Шучу я! Но благодарна тебе, мой друг! :-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10222
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.05.21 - 11:58
#2573
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Незнаю кто обидел таноми и почему А я бы для Таноми звезду с неба подарил. Обнимал, целовал, стихи бы сочинял, на руках бы носил.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.05.21 - 13:02
#2574
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.05.21 - 13:10
#2575
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Цитата:
Vit:
Обнимал, целовал, стихи бы сочинял, на руках бы носил.


Да-да! "Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится..." - поют дальнобойщики
Ты - мужчина, а мужчины постоянно готовы к предательству
Они не виноваты. Природа их так устроила. Но женщины должны постоянно об этом помнить :-(
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10222
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.05.21 - 13:27
#2576
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Цитата:
таноми52:
Таноми а почему ты решила что предатель мужчина? Почему вы думаите что мужчина уезжая на вахту мечтает изменять? а ведь так просто же. Мы работаем чтоб дети наши были одеты. А как правило предатели становятся женщины. Увы
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.05.21 - 14:47
#2577
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Цитата:
Vit:
Почему вы думаите что мужчина уезжая на вахту мечтает изменять?


На счёт "мечтает" не знаю, но даже не уезжая на вахту, мужчина всегда готов изменить своей женщине, если подвернулся случай. Мужчины полигамны- научный факт, а не моё мнение. Увы!
Но при этом,Вит, ты отличный отец!
:-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11818
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.05.21 - 15:13
#2578
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Дракон что молчит. его тема.
как никак был секс символом Тарановского района, с его слов.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7931
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.05.21 - 21:34
#2579
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Цитата:
maxsaf:
Площадки для обсуждения они такие ))

Да если автор боится и не приемлет "другого" мнения то он врубает цензуру)
А это уже автоматически дискредитирует его площадку и его подачу материала
Типо ну какой же ты борец со злом если пользуешься абсолютно его же методами?) Такой же шовик,мракобес и фашист
В итоге все его движение само в себе варится
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21802
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.05.21 - 21:52
#2580
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Цитата:
abaika95:
Такой же шовик,мракобес и фашист

абайка, иди книжки - читай.
До четверга ещё - долго...
:lol: :-)
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