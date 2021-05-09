Отправлено: - 21:34

maxsaf:

Площадки для обсуждения они такие ))

Цитата:Да если автор боится и не приемлет "другого" мнения то он врубает цензуру)А это уже автоматически дискредитирует его площадку и его подачу материалаТипо ну какой же ты борец со злом если пользуешься абсолютно его же методами?) Такой же шовик,мракобес и фашистВ итоге все его движение само в себе варится