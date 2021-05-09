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≡ Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41496
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 10:27
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Народный артист России Дмитрий Назаров раскритиковал сложившийся в своей стране стиль проведения Дня Победы. Стихотворение на эту тему 63-летний актер опубликовал на своем канале в YouTube и в своем Instagram
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
195
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 10.05.21 - 12:52
#45
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Цитата:
Сабыр:
Экспо путин приказал провести.

Вам бы к психиатру обратиться. Может быть еще не все потеряно?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11818
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 10.05.21 - 14:37
#46
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Цитата:
гражданин СССР:
Вам бы к психиатру обратиться. Может быть еще не все потеряно?


интуиция подсказывает что он и боярышник-одна семья. мое мнение.
судя по русофобии и полной идентичности источников.
кто то думает например что они излагают свое видение?
копипаст наглый без ковычек из новой газеты, эха, дождя. даже грамматику не проверяют. новая газета тут в почете.
и эта парочка похоже тоже.
свинья грязь всегда найдет (с).
так в народе говорят.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7931
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 10.05.21 - 21:47
#47
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Цитата:
Victor Yang:
Очень любопытно, почему люди, ненавидящие Россию так ей интересуются? Им больше делать нечего как следить за расходованием бюджета чужой страны?

Йанг вот честно)
Такой же вопрос ко многим поуеховшим.
Ну если они ненавидят Казахстан из которого они уехали сверкая тапками а сзади бежали злые националисты с дубинами (я уверен они на западе так приподносят свой уезд) так что же интересуются им? Сидят целыми днями на форуме доказывают свою точку зрения, К чему? Цитата:
yudjin:
Они просто прочитали басню Крылова "Слон и Моська".

Серому или землячку такое писал?)
Или им можно сюда а им в ответ нельзя да?)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7931
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 10.05.21 - 21:50
#48
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Цитата:
Сабыр:
И Ахеджакова

Актриса Лия ахеджакова
Всегда играет одинаково
Посмотри выпуск новостей в ночь на атаку на Останкино 1993
Посмотришь как там творческая интеллигенция во главе с ахеджакнутой решает дела пропаганды)
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