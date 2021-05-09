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От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41496
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:01
Как ни наткнешься в соцсетях на пост о благоустройстве нашего города, так не стоит долго листать, как попадаются справедливые мнения костанайцев о том, что за последние годы город превратился во что-то грязное, пыльное, замусоренное, убогое, неровное, ухабистое, оболваненное, халтурное и тд.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1387
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 11:06
Цитата:
Мне до правого тапочка, что там в Рязани, Воронеже и Албании. Мне важно, что происходит в моем городе и моей стране.
А вы съездите в Рязань...Воронеж...посмотрите там ..но прежде что бы челюсть не отвисла от увиденного подвяжите
Мне до правого тапочка, что там в Рязани, Воронеже и Албании. Мне важно, что происходит в моем городе и моей стране.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11818
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 11:40
Цитата:
товарищ? ты уверен?
странные у тебя товарищи, боярышники,вчекушки.
имена то какие маргинальные.
drakon:
Тов.ВЧКушка,
Тов.ВЧКушка,
товарищ? ты уверен?
странные у тебя товарищи, боярышники,вчекушки.
имена то какие маргинальные.
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 11:50
Цитата:
Ну, не Госпожа - же...
alex_60:
товарищ? ты уверен?
товарищ? ты уверен?
Ну, не Госпожа - же...
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 14:20
Цитата:
Я тоже, считаю его своим городом. Я жил и работал
в Кустанайсуой области. Имею право...
Змея Подколодная:
Мне важно, что происходит в моем городе и моей стране.
Мне важно, что происходит в моем городе и моей стране.
Я тоже, считаю его своим городом. Я жил и работал
в Кустанайсуой области. Имею право...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7400
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 15:30
Цитата:
Танюшка ВЧКушка, ты уже и в Воронеж успела? Это вчера до или после Парка Победы?
Ты бы не бросалась так далеко... ты свою хрущевку обойди и соседние...вот где убогость при живом ПКСК.
ПолиграфЪ Боярышников:
А вы съездите в Рязань...Воронеж...посмотрите там ..
А вы съездите в Рязань...Воронеж...посмотрите там ..
Танюшка ВЧКушка, ты уже и в Воронеж успела? Это вчера до или после Парка Победы?
Ты бы не бросалась так далеко... ты свою хрущевку обойди и соседние...вот где убогость при живом ПКСК.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 101
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 19:36
Цитата:
Нормальный город - Рязань...
N0name:
Рязань а что не так с Рязанью?
Рязань а что не так с Рязанью?
Нормальный город - Рязань...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1331
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 20:47
Как-то утром ПолиграфЪ проснулась на своем обычном месте в центре свалки от непривычного шума. Откинув картонные коробки, служившие ей одеялом, Боярышников узрела шарящегося неподалеку чужака. "Эй, ты кто такой?" - крикнула она и добавила несколько непечатных вопросов, в переводе означающих "Каким ветром странствий занесло тебя сюда, путник?", "Какова начальная и конечная цель твоего здесь пребывания?".
"Я прибыл сюда из сказочного города Рязань", - ответствовал таинственный незнакомец на том же диалекте и в свою очередь спросил: "А что это за чудесный город, в который занесла меня судьба?" "Это - Костанай", - с гордостью произнесла ПолиграфЪ, проведя вытянутой рукой вокруг себя и пустила грязную слезу умиления.
"А ведь наши города очень похожи!", - воскликнул путешественник - "Ведь я жил точно в таком же месте, только в Рязани". Боярышников посмотрела на незнакомца с удивлением: "Все города одинаковы - кучи мусора, вонь и грязь, поэтому нам и не нужно мучиться вопросом выбора места проживания. Хочешь, оставайся у нас, только будешь должен мне три флакона моей любимой настойки из боярышника."
"У меня как раз все с собой!", - ответил путешественник и торжественно выудил из кармана пузырьки, от вида которых у ПолиграфЪ потекли слюнки и загорелись глаза. Весь вечер поднимались тосты за Костанай и Рязань, но ближе к ночи Боярышников всё-таки доказала незнакомцу, что Костанай хуже, началась драка и чужак был с позором изгнан с Костанайской свалки. ПолиграфЪ легла спать и долго смотрела на звёзды, думая о непостижимой схожести галактических миров.
[Исправлено: Маркс, 10.05.2021 - 20:49]
"Я прибыл сюда из сказочного города Рязань", - ответствовал таинственный незнакомец на том же диалекте и в свою очередь спросил: "А что это за чудесный город, в который занесла меня судьба?" "Это - Костанай", - с гордостью произнесла ПолиграфЪ, проведя вытянутой рукой вокруг себя и пустила грязную слезу умиления.
"А ведь наши города очень похожи!", - воскликнул путешественник - "Ведь я жил точно в таком же месте, только в Рязани". Боярышников посмотрела на незнакомца с удивлением: "Все города одинаковы - кучи мусора, вонь и грязь, поэтому нам и не нужно мучиться вопросом выбора места проживания. Хочешь, оставайся у нас, только будешь должен мне три флакона моей любимой настойки из боярышника."
"У меня как раз все с собой!", - ответил путешественник и торжественно выудил из кармана пузырьки, от вида которых у ПолиграфЪ потекли слюнки и загорелись глаза. Весь вечер поднимались тосты за Костанай и Рязань, но ближе к ночи Боярышников всё-таки доказала незнакомцу, что Костанай хуже, началась драка и чужак был с позором изгнан с Костанайской свалки. ПолиграфЪ легла спать и долго смотрела на звёзды, думая о непостижимой схожести галактических миров.
[Исправлено: Маркс, 10.05.2021 - 20:49]
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 21:37
Цитата:
Спасибо за ликбез бывшему аульному жителю тарановки)
Цитата:
Ну так ты же уехал
Без тебя и поля не колосятся и трава не растет
Целый же немец уехал))
drakon:
Кто никогда не был в деревнях,Викентьевка, Нелюбинка и многих других, не знает,что такое - деревня. Это было при СССР. Остальное всё - аулы..
Кто никогда не был в деревнях,Викентьевка, Нелюбинка и многих других, не знает,что такое - деревня. Это было при СССР. Остальное всё - аулы..
Спасибо за ликбез бывшему аульному жителю тарановки)
Цитата:
drakon:
У вас, без Гитлера, уже всё - Капут...
У вас, без Гитлера, уже всё - Капут...
Ну так ты же уехал
Без тебя и поля не колосятся и трава не растет
Целый же немец уехал))
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 21:42
Цитата:
Ой ой))
Я такую же риторику у российских либералов постоянно встречаю
Когда их тыкают в "грязь" любимой ими Америки а они сразу с чванливым видом отвечают что их интересует только своя страна) вот когда они в пример США приводят они просто как пример эти делают,когда восторгаются всеми событиями в США так это просто для вида, их интересует только своя страна))
ЭДПН 100% Цитата:
Маркс тебе говорили что если не умеешь писать большие тексты с притензией на художественный тролинг, то не пиши?
Змея Подколодная:
Мне до правого тапочка, что там в Рязани, Воронеже и Албании. Мне важно, что происходит в моем городе и моей стране.
Мне до правого тапочка, что там в Рязани, Воронеже и Албании. Мне важно, что происходит в моем городе и моей стране.
Ой ой))
Я такую же риторику у российских либералов постоянно встречаю
Когда их тыкают в "грязь" любимой ими Америки а они сразу с чванливым видом отвечают что их интересует только своя страна) вот когда они в пример США приводят они просто как пример эти делают,когда восторгаются всеми событиями в США так это просто для вида, их интересует только своя страна))
ЭДПН 100% Цитата:
Маркс:
"У меня как раз все с собой!", - ответил путешественник и торжественно выудил из кармана пузырьки, от вида которых у ПолиграфЪ потекли слюнки и загорелись глаза.
"У меня как раз все с собой!", - ответил путешественник и торжественно выудил из кармана пузырьки, от вида которых у ПолиграфЪ потекли слюнки и загорелись глаза.
Маркс тебе говорили что если не умеешь писать большие тексты с притензией на художественный тролинг, то не пиши?
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 22:03
Цитата:
Ты же - видишь, цветы и трава, не растут.
Фотки смотри. И деревья вырубили,
без меня...
abaika95:
Без тебя и поля не колосятся и трава не растет
Без тебя и поля не колосятся и трава не растет
Ты же - видишь, цветы и трава, не растут.
Фотки смотри. И деревья вырубили,
без меня...
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 22:08
Цитата:
с.Тарановское, это не аул.
Это вы его Айетовкой - сделали.
А Викентьевка и Нелюбинка, это
были немецкие посёлки, в
Тарановском районе...
abaika95:
бывшему аульному жителю тарановки)
бывшему аульному жителю тарановки)
с.Тарановское, это не аул.
Это вы его Айетовкой - сделали.
А Викентьевка и Нелюбинка, это
были немецкие посёлки, в
Тарановском районе...
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