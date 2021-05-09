Vit: Обнимал, целовал, стихи бы сочинял, на руках бы носил.
Да-да! "Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится..." - поют дальнобойщики Ты - мужчина, а мужчины постоянно готовы к предательству Они не виноваты. Природа их так устроила. Но женщины должны постоянно об этом помнить
Таноми а почему ты решила что предатель мужчина? Почему вы думаите что мужчина уезжая на вахту мечтает изменять? а ведь так просто же. Мы работаем чтоб дети наши были одеты. А как правило предатели становятся женщины. Увы
Vit: Почему вы думаите что мужчина уезжая на вахту мечтает изменять?
На счёт "мечтает" не знаю, но даже не уезжая на вахту, мужчина всегда готов изменить своей женщине, если подвернулся случай. Мужчины полигамны- научный факт, а не моё мнение. Увы! Но при этом,Вит, ты отличный отец!
Да если автор боится и не приемлет "другого" мнения то он врубает цензуру) А это уже автоматически дискредитирует его площадку и его подачу материала Типо ну какой же ты борец со злом если пользуешься абсолютно его же методами?) Такой же шовик,мракобес и фашист В итоге все его движение само в себе варится
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