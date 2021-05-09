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Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41495
Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
Отправлено: 09.05.21 - 18:33
Ранее Альварес выразил готовность после объединительного боя с Сондерсом провести третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Но главным его условием является лимит второго среднего веса.
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а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 165
Re: Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему...
Отправлено: 09.05.21 - 18:33
бокс наших диванных экспертов не интересует судя по нулевому обсуждению. политика рулит.
Re: Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему...
Отправлено: 10.05.21 - 11:24
Цитата:
что ранее Альварес выразил готовность после объединительного боя с Сондерсом провести третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным
какой еще третий поединок? Альварес уже дважды победил Головкина. Правда в первом бою победу у Альвареса отняли. Если третий бой состоится, то Головкин будет нокаутирован. Альварес лучший средневес планеты!
что ранее Альварес выразил готовность после объединительного боя с Сондерсом провести третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным
какой еще третий поединок? Альварес уже дважды победил Головкина. Правда в первом бою победу у Альвареса отняли. Если третий бой состоится, то Головкин будет нокаутирован. Альварес лучший средневес планеты!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11818
Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
Отправлено: 10.05.21 - 11:46
Цитата:
бегает от GGG из одной весовой категории в другую,
лишь бы не принудили к обязательному бою.
сейчас старушка судья уже не поможет.
юля елиссева:
Альварес лучший средневес планеты!
Альварес лучший средневес планеты!
бегает от GGG из одной весовой категории в другую,
лишь бы не принудили к обязательному бою.
сейчас старушка судья уже не поможет.
Re: Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему...
Отправлено: 10.05.21 - 12:03
Цитата:
Старушка судья помогла Головкину украсть победу у Деревянченко.
alex_60:
сейчас старушка судья уже не поможет.
сейчас старушка судья уже не поможет.
Старушка судья помогла Головкину украсть победу у Деревянченко.
Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
Отправлено: 10.05.21 - 12:12
Не смотрю бокс. Скучно. Смотрю хоккей. Лыжи, зимние виды спорта нравятся. Из драчунов смотрю только Александра Емельяненко . Прикольный мужик. С юмором Я подписан у него. А Альварес для меня в памяти камеди вспоминается. Витя Альварес. Клевая сценка)
Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
Отправлено: 10.05.21 - 12:22
Цитата:
мужчинки нынче уже не те пошли. Бокс не смотрят, от одного вида разбитого носа или рассеченной кровоточащей брови в обморок падают.
Vit:
Не смотрю бокс.
Не смотрю бокс.
мужчинки нынче уже не те пошли. Бокс не смотрят, от одного вида разбитого носа или рассеченной кровоточащей брови в обморок падают.
Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
Отправлено: 10.05.21 - 12:33
Цитата:
юля елиссева:Женщины тоже не те пошли. Им подавай бокс,кровь. Хотя казалось бы вроде фигурное катание будет в тему или акробатика А вам все мало, хочется что мужики дрались между собой и вы от этого возбуждаитесь))
Re: Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему...
Отправлено: 10.05.21 - 16:36
Цитата:
я тибе адин очень умний вещь скажю, толька ти ни абижайся!Камеди клаб он для тех кто мозгом слаб!
Vit:
А Альварес для меня в памяти камеди вспоминается. Витя Альварес.
А Альварес для меня в памяти камеди вспоминается. Витя Альварес.
я тибе адин очень умний вещь скажю, толька ти ни абижайся!Камеди клаб он для тех кто мозгом слаб!
Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
Отправлено: 10.05.21 - 17:23
Цитата:
юля елиссева:Непонятно. Ты хочешь сказать что Витя Альварес тип?
Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
Отправлено: 10.05.21 - 17:56
Цитата:
Хочу сказать, Вит, перестань смотреть Камеди клаб. От этого ты деградируешь!
[Исправлено: юля елиссева, 10.05.2021 - 17:58]
Vit:
Непонятно. Ты хочешь сказать что Витя Альварес тип?
Непонятно. Ты хочешь сказать что Витя Альварес тип?
Хочу сказать, Вит, перестань смотреть Камеди клаб. От этого ты деградируешь!
[Исправлено: юля елиссева, 10.05.2021 - 17:58]
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