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≡ Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41495
Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
Отправлено: 09.05.21 - 18:33
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Ранее Альварес выразил готовность после объединительного боя с Сондерсом провести третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Но главным его условием является лимит второго среднего веса.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
165
Re: Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему...
Отправлено: 09.05.21 - 18:33
#1
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бокс наших диванных экспертов не интересует судя по нулевому обсуждению. :-) политика рулит.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2097
Re: Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему...
Отправлено: 10.05.21 - 11:24
#2
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Цитата:

что ранее Альварес выразил готовность после объединительного боя с Сондерсом провести третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным

какой еще третий поединок? Альварес уже дважды победил Головкина. Правда в первом бою победу у Альвареса отняли. Если третий бой состоится, то Головкин будет нокаутирован. Альварес лучший средневес планеты!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11818
Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
Отправлено: 10.05.21 - 11:46
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Альварес лучший средневес планеты!


бегает от GGG из одной весовой категории в другую,
лишь бы не принудили к обязательному бою.
сейчас старушка судья уже не поможет.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2097
Re: Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему...
Отправлено: 10.05.21 - 12:03
#4
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Цитата:
alex_60:
сейчас старушка судья уже не поможет.

Старушка судья помогла Головкину украсть победу у Деревянченко.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10222
Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
Отправлено: 10.05.21 - 12:12
#5
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Не смотрю бокс. Скучно. Смотрю хоккей. Лыжи, зимние виды спорта нравятся. Из драчунов смотрю только Александра Емельяненко . Прикольный мужик. С юмором Я подписан у него. А Альварес для меня в памяти камеди вспоминается. Витя Альварес. Клевая сценка)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2097
Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
Отправлено: 10.05.21 - 12:22
#6
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Цитата:
Vit:
Не смотрю бокс.

мужчинки нынче уже не те пошли. Бокс не смотрят, от одного вида разбитого носа или рассеченной кровоточащей брови в обморок падают.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10222
Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
Отправлено: 10.05.21 - 12:33
#7
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Цитата:
юля елиссева:
Женщины тоже не те пошли. Им подавай бокс,кровь. Хотя казалось бы вроде фигурное катание будет в тему или акробатика А вам все мало, хочется что мужики дрались между собой и вы от этого возбуждаитесь))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2097
Re: Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему...
Отправлено: 10.05.21 - 16:36
#8
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Цитата:
Vit:
А Альварес для меня в памяти камеди вспоминается. Витя Альварес.

я тибе адин очень умний вещь скажю, толька ти ни абижайся!Камеди клаб он для тех кто мозгом слаб!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10222
Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
Отправлено: 10.05.21 - 17:23
#9
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Цитата:
юля елиссева:
Непонятно. Ты хочешь сказать что Витя Альварес тип?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2097
Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
Отправлено: 10.05.21 - 17:56
#10
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Цитата:
Vit:
Непонятно. Ты хочешь сказать что Витя Альварес тип?

Хочу сказать, Вит, перестань смотреть Камеди клаб. От этого ты деградируешь!

[Исправлено: юля елиссева, 10.05.2021 - 17:58]
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