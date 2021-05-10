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≡ Общественные слушания 26.05.2021 в 10.00 Карасуский район
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41495
Общественные слушания 26.05.2021 в 10.00 Карасуский район
Отправлено: 10.05.21 - 16:41
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Слушания пройдут по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» на период строительства объекта: «Восстановление второго порога водохранилища на реке Тюнтюгур в с. Октябрьское, Карасуского района, Костанайской области»
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21796
Re: Общественные слушания 26.05.2021 в 10.00 Карасуский район
Отправлено: 10.05.21 - 16:41
#1
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Мейрам, кто Вас, сдушать - будет.
Всё уже давно - решили... :lol: ;-)
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