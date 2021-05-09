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≡ От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41495
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:01
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Как ни наткнешься в соцсетях на пост о благоустройстве нашего города, так не стоит долго листать, как попадаются справедливые мнения костанайцев о том, что за последние годы город превратился во что-то грязное, пыльное, замусоренное, убогое, неровное, ухабистое, оболваненное, халтурное и тд.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1387
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 11:06
#15
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Цитата:
А вы съездите в Рязань...Воронеж...посмотрите там ..но прежде что бы челюсть не отвисла от увиденного подвяжите

Мне до правого тапочка, что там в Рязани, Воронеже и Албании. Мне важно, что происходит в моем городе и моей стране.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11818
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 11:40
#16
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Цитата:
drakon:
Тов.ВЧКушка,


товарищ? ты уверен?
странные у тебя товарищи, боярышники,вчекушки.
имена то какие маргинальные.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21796
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 11:50
#17
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Цитата:
alex_60:
товарищ? ты уверен?

Ну, не Госпожа - же... :lol: :-o
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21796
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 14:20
#18
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Цитата:
Змея Подколодная:
Мне важно, что происходит в моем городе и моей стране.

Я тоже, считаю его своим городом. Я жил и работал
в Кустанайсуой области. Имею право... :lol: ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7400
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 15:30
#19
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А вы съездите в Рязань...Воронеж...посмотрите там ..

Танюшка ВЧКушка, ты уже и в Воронеж успела? Это вчера до или после Парка Победы?
Ты бы не бросалась так далеко... ты свою хрущевку обойди и соседние...вот где убогость при живом ПКСК.
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
100
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 19:09
#20
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