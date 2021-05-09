Отправлено: - 11:06

А вы съездите в Рязань...Воронеж...посмотрите там ..но прежде что бы челюсть не отвисла от увиденного подвяжите

Цитата:Мне до правого тапочка, что там в Рязани, Воронеже и Албании. Мне важно, что происходит в моем городе и моей стране.